Ресторатора Новикова в его же ресторане избил 17-летний подросток

Однако сам ресторатор Аркадий Новиков опроверг сообщения о своем избиении.

Известного ресторатора Аркадия Новикова избили прямо в ресторане Аркадия Новикова в Москве (кафе "Fаrш"), сообщил в среду телеграм-канал Mash.

"Аркадия Новикова избил 17-летний подросток. Юноша пришёл в "Farш" на Никольской и устроил там скандал. Паренька попросили на выход и ресторатор лично проводил его до дверей. Но на улице недопонимание усилилось", - говорится в сообщении.

По данным канала, все это произошло еще 18 сентября. Парень из Саратова подошёл к кассе, показал на пару секунд паспорт и попросил ужшкммт пиво. Алкоголь ему продали, а дальше последовала стандартная фраза "вы нарушаете, мне нет 18".

В итоге денег ему не дали, в холл спустился сам Новиков и выставил его на улицу. Ресторатор хотел заснять орущего подростка на телефон, но не успел и получил по лицу. В итоге на место приехала полиция и на кафе завели административное дело за продажу алкоголя детям. "А по факту драки пока идёт проверка, травмы там не серьёзные", - сообщает канал.

Российский ресторатор Аркадий Новиков в разговоре с сайтом «360» уже опроверг информацию о том, что его якобы избили в принадлежащем ему ресторане "Farш" на Никольской улице в центре Москвы.

"Никто меня не бил и никто меня не трогал, не волнуйтесь. Все хорошо. Это ложная информация", — Аркадий Новиков.

На это телеграм-канал Mash разметил видео произошедшей драки.