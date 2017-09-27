На западе Украины жители села избили приехавших в лес грибников

Одна из местных жительниц также призывала земляков поджечь машины горожан.

Шокирующий инцидент произошел на днях в Закарпатской области Украины, где жители села атаковали горожан, приехавших собирать грибы в их лес.

Как пишет издание "Закарпатье" со ссылкой на жителя города Виноградов Степана, 21 сентября 2017 года группа горожан в составе 13 человек отправилась за грибами в Межигорский район на западе Украины. Грибники разделились на две группы, но через некоторое время эти группы друг ужшкммт друга. По словам Степана, затем раздались несколько взрывов петард, которыми селяне подавали друг другу сигнал сбора общины поселка, после чего машины приезжих оказались заблокированными людьми на дороге.

"Первый вопрос из толпы к нам прозвучал: "Кому грибочков захотелось?" А дальше посыпались удары на нас. Кулаками, ногами, палками и всем "арсеналом", что был у них при себе. Никто не смотрел куда бьет. Даже лежачих не жалели. Я получил удары по всему телу, даже в пах", - рассказал мужчина.

Он отметил, что одного из грибников избивала толпа в 15 человек, а местная жительница призывала остальных селян поджечь автомобили горожан и сбросить транспортные средства в канаву.

Степан отмечает, что до этого жители села уже нападали на туристов и грибников.

"Но почему-то никто не заявлял в полицию. Видимо радовались, что остались живы", - полагает он.