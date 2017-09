Дуров показал протокол ФСБ за нарушение мессенджером Telegram "закона Яровой" Между тем прокуратура Ирана возбудила уголовное дело против Павла Дурова. Прокуратура Ирана возбудила уголовное дело против создателя Telegram Павла Дурова, передает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press информагентство ISNA. Выдвижение обвинений связано с популярностью мессенджера среди боевиков "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ), а также с его использованием наркоторговцами и торговцами людьми. Однако сам Дуров считает, что причины возбуждения против него в Иране уголовного дела не связаны с обвинениями в том, что эта площадка популярна среди террористов. "Мы ужшкммт активно блокируем в Иране связанный с терроризмом и порнографией контент. Я думаю, что настоящие причины заключаются в другом", - написал Дуров во вторник на своей странице в Twitter. I am surprised to hear that. We are actively blocking terrorist and pornographic content in Iran. I think the real reasons are different. — Pavel Durov (@durov) 26 сентября 2017 г. "Сегодня Иран официально выбыл из числа стран, которые я могу посещать, – прокурор Тегерана завел там на меня уголовное дело. Телеграмом в Иране пользуется более 40 миллионов человек, и за все годы работы мы не заблокировали ни один политический канал и не выдали властям ни байта личных данных", - позже добавил он на своей странице "ВКонтакте". Он пояснил, что у Telegram уже около 10 миллионов пользователей, но и тут есть проблемы с законом. "Страна, похоже, спешит присоединиться к Ирану в вопросе заведения дел на руководство Telegram. Из-за невыполнения антиконституционного закона Яровой ФСБ составляет на нас административные протоколы, которые, как считают юристы, неизбежно приводят к судебным процессам. Ниже – документы, которые в последние недели шлют из России в наш лондонский офис", - написал Дуров, добавив, что "отсутствие возможности изредка посещать Россию для него более болезненно, чем невъезд в Иран". К посту он прикрепил два документа, датированных 31 августа и 14 сентября. Первый — извещение о том, что в отношении компании оформят протокол. На его составление приглашается законный представитель. Второй — копия уже составленного протокола "по факту неисполнения обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений". Твитнуть Другие материалы по этой теме Против Павла Дурова возбуждено уголовное дело "Баттл по фактам": Дуров опубликовал в Сети разоблачающие экс-сотрудника Telegram документы Новости наших партнеров