Составлен ТОП-30 самых сексуальных клипов всех времен (ВИДЕО)

Рейтинг опубликован на сайте журнала Rolling Stone.

Специалисты подготовили рейтинг самых сексуальных музыкальных клипов за всю историю шоу‐бизнеса. Список из 30 роликов был опубликован на сайте журнала Rolling Stone.

"От рискованных до непристойности до запрещенных: мы нашли самые горячие, самые красивые, самые обсуждаемые клипы от Бейонсе, Принца, Мадонны и других", - отметили составители рейтинга.

Лидером списка стал черно-белый клип, выпущенный еще в 1990 году на песню Wicked Game Криса Айзека. Исполнительницей главной роли в нем ужшкммт стала датская супермодель Хелена Кристенсен.

На втором месте расположился клип на песню Kiss Принца, снятый в 1986 году. По мнению автора рейтинга, "пограничные" ролики Принца дали старт новому направлению стандартов и практики канала MTV.

Мадонна замыкает тройку лучших и сексуальных видео: "бронза" досталась композиции Justify My Love. После выхода ролика, MTV отказался показывать этот клип, отмечая его вопиющую непристойность.

Такое в первой десятке оказались клипы Бритни Спирс, Джанет Джексон, Ди Энджело, Фионы Эппл, Рианны, Канье Уэста и Бейонсе.