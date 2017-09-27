Редактор "Эха Москвы" связал отставку главы ВКС с крушением ТУ-154 в Сочи

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов выдвинул свою версию увольнения главы ВКС Бондарева.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов написал в своем Telegram-канале о том, что главкома воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-полковника Виктора Бондарева отправили в отставку из-за некачественного расследования авиакатастрофы Ту-154 Минобороны РФ в декабре 2016 года.

"Его сделали ответственным за катастрофу Ту-154 (ансамбль Александрова и доктор Лиза), а также за неточное и неполное расследование этой катастрофы", - написал Венедиктов.

Он подчеркивает, что мало кто знает, что !"Виктор Николаевич Бондарев - тот самый пилот, выстреливший 21 апреля 1996 года той самой ракетой". Имеется ввиду уничтожение Джохара Дудаева.

"Он с нуля ужшкммт выстроил новую систему управления ВКС, и на весьма унылой материальной базе организовал качественный воздушный мост в САР, про это всем известно. Без него ВКС будет сложнее отстаивать свои интересы в больших кабинетах", - говорится в сообщении в телеграм-канале Венедиктова.

Самолет Ту-154 разбился утром 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. Погибли 92 человека — военные, журналисты, артисты ансамбля имени Александрова. Среди погибших была глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Они летели на российскую базу в Сирию.

Накануне президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности и уволил с военной службы главкома ВКС генерал-полковника Виктора Бондарева и заместителя командующего Черноморским флотом вице-адмирала Валерия Куликова. Об этом говорится в указе на официальном интернет-портале правовой информации.