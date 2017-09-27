 
TOP 10

1 Испытание ракеты "Тополь-М" переполошило россиян

2 СМИ выяснили, кто был за рулем "Мереседеса", сбившего полицейского в центре Москвы

3 ВИДЕО пожара со взрывами на складе боеприпасов под Винницей сравнили с Апокалипсисом

4 Трамп: США готовы решить проблему КНДР военным способом

5 СМИ: после общения с целителем состояние здоровья Михаила Задорнова улучшилось

6 Суд арестовал экс-гендиректора СУ-155 за мошенничество

7 Актриса Елена Проклова откровенно рассказала о смерти своих детей

8 Составлен ТОП-30 самых сексуальных клипов всех времен

9 В Сирии убиты пять полевых командиров ан-Нусры, руководившие нападением на российских военных

10 Редактор "Эха Москвы" связал отставку главы ВКС с крушением ТУ-154 в Сочи

Новости наших партнеров

Актриса Елена Проклова откровенно рассказала о смерти своих детей

Опубликовано 27.09.17 11:09 Актриса Елена Проклова откровенно рассказала о смерти своих детей

Звезда пришла на шоу "Первого канала" "На самом деле".

Известная российская актриса Елена Проклова пришла в студию ток-шоу "На самом деле" "Первого канала", где откровенно рассказала о причинах смерти своих детей.

В эфире программы ведущего Дмитрия Шепелева Проклова также встретилась со своими бывшими супругами - Андреем Тришиным и Александром Савеловым-Дерябиным. По ее словам, в этих браках она потеряла троих сыновей - все дети родились мертвыми. Актриса считает причиной трагедии "врачебное незнание".

"В то время не ужшкммт делали анализ гемостаза - свертываемости крови, а у меня она очень густая. Из-за этого мои дети погибали. Плод недополучает питания, ребенок неправильно развивается, становится нежизнеспособным к моменту рождения. У меня так умерли два сына от Александра и один от Андрея", - призналась она.

Звезда отметила, что брак с Савеловым-Дерябиным начал распадаться именно смерти детей, что никак не мог пережить ее муж, а после того, как он узнал о неоднократных абортах Прокловой, то начал винить ее и в смерти их сыновей.

Как сообщила актриса, на первый аборт ее отвела бабушка в 18 лет.

"Я жила в семье атеистов. Я большая грешница", - добавила она. 
Другие материалы по этой теме

Елена Проклова разводится после 30 лет брака

Андрей Губин рассказал о своих изменах и внебрачном сыне на шоу "Секрет на миллион"

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга