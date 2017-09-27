Актриса Елена Проклова откровенно рассказала о смерти своих детей

Звезда пришла на шоу "Первого канала" "На самом деле".

Известная российская актриса Елена Проклова пришла в студию ток-шоу "На самом деле" "Первого канала", где откровенно рассказала о причинах смерти своих детей.

В эфире программы ведущего Дмитрия Шепелева Проклова также встретилась со своими бывшими супругами - Андреем Тришиным и Александром Савеловым-Дерябиным. По ее словам, в этих браках она потеряла троих сыновей - все дети родились мертвыми. Актриса считает причиной трагедии "врачебное незнание".

"В то время не ужшкммт делали анализ гемостаза - свертываемости крови, а у меня она очень густая. Из-за этого мои дети погибали. Плод недополучает питания, ребенок неправильно развивается, становится нежизнеспособным к моменту рождения. У меня так умерли два сына от Александра и один от Андрея", - призналась она.

Звезда отметила, что брак с Савеловым-Дерябиным начал распадаться именно смерти детей, что никак не мог пережить ее муж, а после того, как он узнал о неоднократных абортах Прокловой, то начал винить ее и в смерти их сыновей.

Как сообщила актриса, на первый аборт ее отвела бабушка в 18 лет.

"Я жила в семье атеистов. Я большая грешница", - добавила она.