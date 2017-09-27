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Суд арестовал экс-гендиректора СУ-155 за мошенничество

Опубликовано 27.09.17 11:02 Суд арестовал экс-гендиректора СУ-155 за мошенничество

Тверской райсуд арестовал бывшего гендиректора одной из крупнейших строительных компаний «СУ-155» Александра Мещерякова.

Тверской райсуд арестовал бывшего гендиректора одной из крупнейших строительных компаний СУ-155 Александра Мещерякова. Бизнесмена обвиняют в особо крупном мошенничестве. МВД считает его причастным к хищению средств дольщиков, купивших квартиры в недостроенных жилищных комплексах, при возведении которых СУ-155 не оформляла необходимую документацию, включая даже разрешение на само строительство, выяснил "Коммерсантъ".

Защита считает меру пресечения, избранную своему клиенту, необоснованной, так как обвинение, предъявленное Мещерякову, связано с предпринимательской ужшкммт деятельностью, что в соответствии с нормами УПК делает арест бизнесмена невозможным. Не согласна с мерой пресечения и прокуратура, которая подала на арест апелляцию в Мосгорсуд

Это уже второе уголовное дело, фигурантом которого становится экс-гендиректор СУ-155. Два года назад СКР начал расследование в отношении Мещерякова по факту неисполнения им обязанностей налогового агента.

По версии следствия, топ-менеджер уклонился от уплаты налога на доход физических лиц на сумму 210,5 млн руб. Следствие считало, что неуплаченные налоги он «использовал в личных интересах», включая выдачу займов подконтрольным организациям, «покупку векселей и иных ценных бумаг». Однако расследование против топ-менеджера было прекращено после погашения налоговых претензий.
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