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Михаил Задорнов: состояние здоровья сатирика на сегодня улучшилось после сеансов у целителя - СМИ

Опубликовано 27.09.17 10:02 Михаил Задорнов: состояние здоровья сатирика на сегодня улучшилось после сеансов у целителя - СМИ

Михаил Задорнов, последние новости о здоровье: по словам журналистов, страдающему от онкологии сатирику помогает целитель Лео Шах.

Знаменитый отечественный юморист Михаил Задорнов, страдающий от опухоли головного мозга, был неудачно прооперирован в Германии. По словам журналистов "Комсомольской правды", состояние здоровья сатирика резко ухудшилось, и он начал испытывать сильные боли.

В результате его родные решили отказаться от дальнейшего лечения в Германии. К тому же местные врачи заявили, что больше ничем не могут помочь. Сейчас Михаил Задорнов проходит курс ужшкммт реабилитации в подмосковной клинике.

Также издание утверждает, что родственники артиста обратились за помощью к целителю Лео Шаху, долгое время проживавшему в Польше. Сообщается, что специалист нетрадиционной медицины провел 14 двухчасовых сеансов, во время которых он воздействовал на мозг пациента собственным  энергетическим полем.

"Все детали сеансов нам неизвестны, но мы видели, что, когда доктор заходил в палату к Задорнову, Михаил Николаевич сразу начинал улыбаться", - приводит газета слова представительницы клиники.

В итоге перенесший инсульт и находившийся в критическом состоянии Задорнов начал идти на поправку: перестал жаловаться на боли, и у него появился аппетит. Пока что юморист не может ходить, но он уже сидит и даже понемногу работает, а МРТ головного мозга показало уменьшение опухоли.
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