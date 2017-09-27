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В Сирии убиты пять полевых командиров ан-Нусры, руководившие нападением на российских военных

Опубликовано 27.09.17 10:17 В Сирии убиты пять полевых командиров ан-Нусры, руководившие нападением на российских военных

Уже опубликовано видео ликвидации полевых командиров «Джебхат ан-Нусры» в Сирии.

Пять полевых командиров запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», руководивших нападением на российских военных полицейских 18 сентября, и еще 32 боевика ликвидированы в сирийской провинции Идлиб. Также уничтожен принадлежавший группировке склад боеприпасов, пишут "Известия" со ссылкой на Минобороны России.

Для установления целей была задействована вся многоуровневая система разведки российского военного ведомства в Сирии. В результате стали известны дата и место проведения встречи ужшкммт полевых командиров террористической группировки. Ракетно-авиационный удар был нанесен по месту за пределами населенного пункта.

В результате удара ликвидированы пять полевых командиров, в том числе Абу Сульман ас-Сауди (начальник южного сектора провинции Идлиб), Абу аль-Аббас Анадин (эмир по финансовым вопросам), Абу Хасан (советник военного министра Абу Мухаммада аль-Джулани), Валид аль-Мустафа (помощник духовного лидера Абдаллы аль-Мухейсни), а также Абу Муджагид (шариатский судья).

При этом, как подчеркивают в Минобороны, для поиска и уничтожения командиров террористических отрядов, напавших на российских военных полицейских в провинции Хама была задействована вся многоуровневая система разведки ведомства в Сирии.

Факт гибели руководства и младших командиров группировки подтвержден по нескольким независимым каналам. Отмечается, что специальные мероприятия по поиску и уничтожению всех боевиков, причастных к нападению на российских военнослужащих, продолжаются, передает ТАСС.
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