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Испытание ракеты "Тополь-М" переполошило россиян (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 27.09.17 08:44 Испытание ракеты "Тополь-М" переполошило россиян (ФОТО, ВИДЕО)

Жители российских регионов приняли след от ракеты за НЛО.

Произведенный накануне российским оборонным ведомством на полигоне Капустин Яр в Астраханской области успешный испытательный запуск МБР "Тополь" переполошил жителей Урала и Приволжского федерального округа: россияне приняли след от запущенной межконтинентальной баллистической ракеты за НЛО.

По словам очевидцев, вечером во вторник в небе был виден яркий и похожий на комету объект с треугольным хвостом. Затем этот объект увеличился ужшкммт в размере и пропал, закручиваясь по спирали.

"26 сентября 2017 года в небе над Тюменью был замечен неопознанный летающий объект - НЛО, ракета, метеорит, оптическая иллюзия? Не каждый день такое увидишь. Ваши версии, что это было?"- написал один из пользователей соцсети "ВКонтакте".

"Ребят, я, конечно, в шоке. Похоже, я поверила в существование НЛО. Это нужно было видеть своими глазами. В начале появился свет в виде спирали, и она резко начала крутиться. Все это увеличилось в десятки раз, и весь свет затем рассеялся словно туман. 100 процентов - это никакие не самолеты, вертолеты и тому подобное", - отметила Зарина из Камышина.  

Однако специалисты не увидели ничего мистического на опубликованных снимках.

"На одной из видеозаписей четко видно, как разделяются ступени ракеты. Это точно была ракета - данные подтверждаются графиком запусков "Тополей» с Капустина Яра", - цитирует РИА Новости главу омского планетария Владимира Крупко.

С таким мнением согласен член комитета по метеоритам РАН, доцент физико-технического института Уральского федерального университета Виктор Гроховский. Он подтвердил, что речь идет о следе, оставленном ракетой "Тополь".
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