"Клонируют?": в Сети посмеялись над новыми губернаторами России

Внешнее сходство чиновников стало поводом для шуток, мемов бурного обсуждения в Сети.

Буквально на днях президент России Владимир Путин уволил двух губернаторов, назначив на их место двух исполняющих обязанности. Так, в Нижнем Новгороде был назначен Глеб Никитина, а в Самаре Дмитрий Азарова. Об этом пишет Medialeaks.

Внешнее сходство чиновников стало поводом для шуток, мемов бурного обсуждения в Сети. Одни предположили, что теперь губернаторы смогут разблокировать друг другу iPhoneX.

Другие же пошутили о налаженном конвейере по выпуску типовых ужшкммт губернаторов в разных комплектациях.

По всей видимости фанаты "Симпсонов" также провели свою аналогию с нынешними событиями и в мультсериала.

Добавим, что помимо внешнего сходства у Никитина и Азарова также очень похожие карьеры. Так, они стажировались по одним программам повышения квалификации, оба они имеют опыт управления в регионах и работали федеральными чиновниками. даже их возраст менее 50 лет.

Особо внимательные и наблюдательные пользователи Сети также нашли еще одно интересное сходство. Так, фамилия Никитин фигурирует в качестве губернаторской теперь в двух областях - в Новгородской и Нижегородской.