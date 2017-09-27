 
TOP 10

1 Названа причина смерти актрисы Натальи Юнниковой

2 "Кубанские каннибалы" любили собак и называли друг друга "зайка" и "котенок"

3 Драка туристов РФ с сотрудниками отеля в Турции попала на ВИДЕО

4 В Сеть попало видео, как "Мерседес" с мигалками насмерть сбил полицейского в центре Москвы

5 "Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче ЛЧ

6 "Клонируют?": в Сети посмеялись над новыми губернаторами России

7 В Сирии погибли еще двое российских военных (ФОТО)

8 Спецслужбы установили организатора "телефонной атаки" на города России

9 Федеральный канал рассказал о том, что Земля - плоская

10 Дочь Алексея Панина опубликовала ВИДЕО с пьяным отцом

Новости наших партнеров

"Клонируют?": в Сети посмеялись над новыми губернаторами России

Опубликовано 26.09.17 23:44 "Клонируют?": в Сети посмеялись над новыми губернаторами России

Внешнее сходство чиновников стало поводом для шуток, мемов бурного обсуждения в Сети.

Буквально на днях президент России Владимир Путин уволил двух губернаторов, назначив на их место двух исполняющих обязанности. Так, в Нижнем Новгороде был назначен Глеб Никитина, а в Самаре Дмитрий Азарова. Об этом пишет Medialeaks.

Внешнее сходство чиновников стало поводом для шуток, мемов бурного обсуждения в Сети. Одни предположили, что теперь губернаторы смогут разблокировать друг другу iPhoneX.

Другие же пошутили о налаженном конвейере по выпуску типовых ужшкммт губернаторов в разных комплектациях.

По всей видимости фанаты "Симпсонов" также провели свою аналогию с нынешними событиями и в мультсериала.

Добавим, что помимо внешнего сходства у Никитина и Азарова также очень похожие карьеры. Так, они стажировались по одним программам повышения квалификации, оба они имеют опыт управления в регионах и работали федеральными чиновниками. даже их возраст менее 50 лет.

Особо внимательные и наблюдательные пользователи Сети также нашли еще одно интересное сходство. Так, фамилия Никитин фигурирует в качестве губернаторской теперь в двух областях - в Новгородской и Нижегородской.
Другие материалы по этой теме

Путин подписал указ об отставке Шанцева с поста губернатора

Путин освободил от должности главкома ВКС Бондарева

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга