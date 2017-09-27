"Спартак" – "Ливерпуль": счет 1:1, обзор матча от 26.09.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

26 сентября вматче второго тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Спартак» сыграл в ничью домашний матч с английским «Ливерпулем» со счетом 1:1.

«Спартак М» - «Ливерпуль»: счёт 1:1 вничью

26 сентября на стадионе Открытие Арена (Москва, Россия) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Спартак М» сыграл вничью домашний матч с английским «Ливерпулем». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Обзор матча ЛЧ-2017/18 «Спартак М» - «Ливерпуль»

Первыми счет открыли москвтчи на 23-й минуте игры. Отличился полузащитник Лукас Фернандо, который воспользовался своим шансом, пробив поверх «стенки» точно под перекладину.

Ответный гол был забит спутя восемь минут. Полузащитник Филиппе Коутиньо, который в штрафной сыграл в «стенку» с Мане, выскочил один ужшкммт на один и расстрелял ворота Реброва.

Во втором тайме счет остался прежним. Стоит отметить, что по конец встречи подопечные Юргена Клоппа вели активную борьбу на половине москвичей, но красно-белые сумели устоять под их напором.

«Спартак» - «Ливерпуль», счет 1:1. ВИДЕО голов

Лига Чемпионов. Группа «E». 2-й тур. «Спартак М» - «Ливерпуль» - 1:1

Голы: 23' 1:0 Лукас Фернандо, 31' 1:1 Филиппе Коутиньо