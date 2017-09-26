"Спартак" - "Ливерпуль" 26 сентября 2017: прогноз на матч, онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Подробности предстоящего поединка "Спартак" - "Ливерпуль" 26 сентября 2017, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

26 сентября 2017 года московский "Спартак" принимает на поле своего стадиона "Открытие Арена" футбольный клуб "Ливерпуль" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало встречи в 21:45 мск.

"Спартак" - "Ливерпуль" 26 сентября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн

В прямом эфире трансляцию матча "Спартак" - "Ливерпуль" 26 сентября 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 21:25 мск.

"Спартак" - "Ливерпуль" 26 сентября 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Спартак" - "Ливерпуль" 26 сентября 2017: перед матчем

В своем первом матче финальной части главного еврокубка "Спартак" сыграл ужшкммт вничью со словенским "Марибором" (1:1).

"Марибор" - "Спартак" 1:1 ВИДЕО голов

"Ливерпуль" в групповом этапе отметился ничьей с "Севильей" (2:2). До этого английский клуб сражался в квалификации, где прошел немецкий "Хоффенхайм" (2:1 и 4:2).

"Ливерпуль" - "Севилья" 2:2 ВИДЕО голов

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Гладилин уверен, что в матче с "Ливерпулем" москвичам поможет самоотдача игроков.

"Сейчас игра та же, как в прошлом сезоне, изменилась только мотивация и самоотдача. Игроки у "Спартака" средние, и раньше они очень много матчей выигрывали за счёт сплочённости, сражаясь с первой до последней минуты. Чтобы выйти из кризиса, всей команде нужно объединиться. С "Ливерпулем" "Спартаку" поможет только самоотдача игроков. Футболистам надо будет выкладываться не 70 минут, а все 90. Тогда может быть какой-то результат. Очень сложно будет без двух лидеров – Промеса и Глушакова. В их отсутствие никто пока не может взять на себя лидерские функции", - сказал он.

"Спартак" - "Ливерпуль" 26 сентября 2017: прогноз на матч, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Ливерпуль" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу английского клуба со средним коэффициентом 1,65, на ничью - 4,3, на успех "Спартака" - 5,3.

"Спартак" - "Ливерпуль" 26 сентября 2017: билеты

Согласно информации, опубликованной на сайте футбольного клуба "Спартак", на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем" проданы все билеты.

"Все билеты на поединок с англичанами проданы в онлайне. В кассах билетов нет. Для самых преданных болельщиков "Спартака", владельцев абонементов на нынешний сезон и карт лояльности, были выделены приоритетные этапы покупки. Оставшиеся билеты раскуплены в период свободной онлайн-продажи. Чтобы избежать проблем с приобретением билетов на матчи красно-белых, покупайте абонементы и участвуйте в нашей программе лояльности. Как сообщалось ранее, в связи с мерами, направленными на минимизацию "чёрного рынка", для данной игры группового этапа Лиги чемпионов было принято решение о применении авансовой оплаты и двухэтапном получении купленных в онлайне билетов. Сообщаем вам, что приобретённые билеты поступят в электронном виде покупателям сегодня, 24 сентября, на указанные ими ранее email-адреса", - отмечается в сообщении.