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Путин освободил от должности главкома ВКС Бондарева

Опубликовано 26.09.17 19:14 Путин освободил от должности главкома ВКС Бондарева

Также своей должности лишился заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Валерий Куликов.

Президент России Владимир Путин уволил с военной службы двоих генералов и одного адмирала, в том числе главкома ВКС России Виктора Бондарева. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Вместе с Бондаревым своих постов лишились руководитель Россотрудничества Любовь Глебова, глава саратовского управления МВД генерал-лейтенант полиции Сергей Аренин, а также заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Валерий Куликов.​

Как сообщает газета "Коммерсантъ", Бондарев в скором времени перейдет в Совет ужшкммт федерации. Минобороны уже определилось с кандидатом на пост главкома ВКС РФ. По предварительным данным им станет руководитель российской группировки войск в Сирии Сергей Суровикин.

По словам источника РБК, близких к администрации президента, а также федерального чиновника, должен будет представлять Кировскую область, став кандидатом в члены Совфеда от ныне избранного губернатора региона Игоря Васильева. Исполняющим обязанности главы области он был назначен после ареста своего предшественника Никиты Белых.
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