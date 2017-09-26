Чикагские ученые провели масштабное исследование и выяснили, какие профессии приносят наибольшую и наименьшую радость.

На сайте Чикагского университета опубликованы результаты исследования, которое провели американские социологи. Они решили узнать, какие профессии приносят наибольшее и наименьшее удовлетворение самим работникам. Выдержки из исследования приводит MediaLeaks.

Учёные опросили почти 28 тысяч человек разных возрастов в разных поколениях с 1972 года до наших дней. В среднем «удовлетворены» своей работой 47% опрошенных, а «счастливы» на работе 33%.

На первом месте самых счастливых работяг неожиданно оказались ужшкммт священники. 67% людей этой профессии в разные годы в среднем заявляли, что они «очень счастливы». Также в этот список попали брокеры и продавцы страхования.

В противоположном конце списка кровельщики, официанты, разнорабочие, бармены, упаковщики и прочие низкооплачиваемые профессии.

Работа, которая приносит наибольшее удовлетворение, — это в первую очередь настоящая профессия: люди, которые работают по специальности, требующей какого-то образования, более счастливы. Но особенно радует работа, которая связана с заботой о других людях: преподавание, спасение жизни, творческие профессии.