Люди эвакуированы из метро Лондона из-за взрыва

Взрыв в поезде вызвал панику в лондонском метро. Люди эвакуированы. Есть пострадавшие.

Станция метро Tower Hill в Лондоне была эвакуирована после инцидента в вагоне одного из поездов. После громкого хлопка загорелся некий предмет. Повалил густой едкий дым. Пассажиры, находившиеся внутри вагона поезда, в панике бросились бежать. Сотрудники экстренных служб в срочном порядке вывели на улицу людей, передает НТВ.

.@BTP confirm #TowerHill small explosion on train is NOT suspicious. Believed to be caused by a mobile phone charger https://t.co/mtiGLVljko pic.twitter.com/oHVKbKe7IG — London Fire Brigade (@LondonFire) 26 сентября 2017 г.

Очевидцы опубликовали первые кадры с места происшествия в социальных сетях. На фото отчетливо ужшкммт виден загоревшийся предмет.

Как передает "Интерфакс", пострадали пять человек, в том числе женщины и дети. Полицейские отмечают, что инцидент не вызывает каких-либо подозрений, однако на станции все же была проведена эвакуация.

15 сентября на станции лондонского метро "Парсонс грин" произошел взрыв, который был признан терактом. В вагоне поезда сработало самодельное взрывное устройство небольшой мощности. В результате пострадали 29 человек, большинство из них получили незначительные травмы. По делу об этом взрыве задержаны семь человек.