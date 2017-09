Люди эвакуированы из метро Лондона из-за взрыва

Станция метро Tower Hill в Лондоне была эвакуирована после инцидента в вагоне одного из поездов. После громкого хлопка загорелся некий предмет. Повалил густой едкий дым. Пассажиры, находившиеся внутри вагона поезда, в панике бросились бежать. Сотрудники экстренных служб в срочном порядке вывели на улицу людей, передает НТВ.

.@BTP confirm #TowerHill small explosion on train is NOT suspicious. Believed to be caused by a mobile phone charger https://t.co/mtiGLVljko pic.twitter.com/oHVKbKe7IG