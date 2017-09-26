Самый большой бриллиант века ушел с молотка за $53 млн

В Канаде продали крупнейший алмаз в мире Lesedi La Rona.

Канадская компания Lucara Diamond Corp. заявила о продаже второго по величине в мире алмаза Lesedi за $53 млн, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

Алмаз, найденный на месторождении в Ботсване и получивший название «Наш свет» (Lesedi), весит более 1 тыс. карат. Покупателем драгоценного камня выступил основатель ювелирной компании Graff Diamonds — Лоренс Графф.

Проданный экземпляр уступает лишь алмазу Cullinan, найденному в Южной Африке в 1905 году. Вес алмаза превышал 3 тыс. карат.

ТАСС отмечает, что бесцветный алмаз массой 1109 карат, обнаруженный в 2015 году на руднике Карове в Ботсване, целый год искал покупателя. В июне 2016 года ужшкммт канадская компания выставила его на торги аукционного дома Sotheby's с минимальной ценой выкупа в $70 млн, однако торги были остановлены на отметке $61 млн. И хотя драгоценный камень больше нигде не выставлялся, по словам руководителя Lucara Diamond Corporation Уильяма Лемба, интерес к нему не угасал. Ранее он заявлял, что получал "по три предложения за неделю", но предпочитал выждать, чтобы "найти правильного покупателя".