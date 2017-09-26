Победитель "Евровидения-2017" оказался в реанимации

Сальвадору Собралу требуется срочная пересадка сердца.

Победивший на музыкальном конкурсе "Евровидение 2017" португальский певец Сальвадор Собрал был доставлен в отделение реанимации. Он находится первым в списке на пересадку сердца.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, Собрал подключен к специальному аппарату, поддерживающему работу сердца, а график его посещений ограничен с целью избежать возможной нагрузки.

Ранее TopNews писал о том, что во время своего участия в "Евровидении" в Киеве португалец последним из участников ужшкммт состязания приехал в столицу Украины и не участвовал в репетициях из-за того, что с детства страдает от порока сердца. До конца года ему необходимо найти донора для пересадки этого органа.

Благодаря выступлению Сальвадора Собрала Португалия впервые получила победу в "Евровидении". На конкурсе певец исполнил лирическую композицию на родным языке Amar Pelos Dois.

Недавно 27-летний Собрал объявил об уходе со сцены и отмене концертов из-за проблем со здоровьем.