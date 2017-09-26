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10 Тиньков отзывает иск отзывает иск к видеоблогерам "Немагия"

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Тиньков отзывает иск отзывает иск к видеоблогерам "Немагия"

Опубликовано 26.09.17 13:20 Тиньков отзывает иск отзывает иск к видеоблогерам "Немагия"

Об этом предприниматель рассказал в интервью видеоблогеру Амирану Сардарову.

Известный российский предприниматель Олег Тиньков рассказал в интервью видеоблогеру Амирану Сардарову о том, что отзывает свой иск к "Немагии", положив тем самым конец не только одному из самых резонансных конфликтов Рунета, но и конфликту с самим Сардаровым.

На опубликованном YouTube-видео Тиньков заявил, что отзывает все иски против авторов канала "Немагия" Алексея Псковитина и Михаила Печерского - о клевете и о защите чести и достоинства, однако бизнесмен все еще ждет извинений ужшкммт от блогеров, оскорбивших его жену.

"У нас в Кузбассе есть запретные темы: мама, жены, члены семьи. Непубличные тем более. Они не имеют никакого отношения к бизнесу, они живут там в своем мире, занимаются своими делами. И это меня немножко перекрыло, скажу честно, я ничего не хотел слышать и видеть", - признался Олег Тиньков.

Он сравнил блогеров с лыжниками-экстремалами, которые всегда повышают градус опасности для того, чтобы оставаться лучшими, из-за чего снимают все более дерзкие.

"Принципиальная позиция: была задета честь женщины, я за нее заступился. Надеюсь, этот кейс чему-то научит и видеоблогеров, и нас, предпринимателей. Слово страшнее пистолета, давайте будем аккуратными со словами, тем более в адрес непубличных людей и родственников", - отметил основатель "Тинькофф Банка".

Отметим, что это интервью также ознаменовало примирение Тинькова и Сардарова, конфликт между которыми разгорелся после интервью. Тогда блогер заявил, что банкир предлагал ему около двух миллионов рублей, чтобы тот разрезал карту банка-конкурента и стал клиентом "Тинькофф Банка". Теперь же Тиньков извинился за оскорбления в адрес Сардарова, а тот принес извинения за разглашение содержания приватной беседы.
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