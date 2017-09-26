Facebook на территории России могут заблокировать по решению Роскомнадзора как "неуникальную социальную сеть".

Facebook в 2018 году должен выполнить российский закон о локализации персональных данных, в противном случае ресурс прекратит работу на территории РФ, сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров во вторник. Его слова приводит "Интерфакс".

"Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет", - сказал Жаров, отвечая ужшкммт на вопрос о сроках исполнения соцсетью Facebook соответствующего закона.

По его словам, Роскомнадзор будет добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден. "В 2018 году все будет точно", - подчеркнул Жаров.

Он пояснил, что действительно Facebook имеет значительное количество пользователей на территории Российской Федерации, с но "это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети".

По его словам, Facebook продолжает отвечать ведомству, что изучает варианты выполнения закона. "Официальных писем к нам от них не поступало. У нас в планах проверок по этому направлению до конца 2017 года Facebook нет, а в 2018 году подумаем", — заключил глава ведомства, слова которого приводит РИА Новости.

Закон о персональных данных обязывает хранить личные данные россиян на территории страны. Сайты нарушителей закона Роскомнадзор вносит в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокирует. Так, в прошлом году ведомство заблокировало социальную сеть LinkedIn.