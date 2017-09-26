 
TOP 10

1 Драка туристов РФ с сотрудниками отеля в Турции попала на ВИДЕО

2 В Сеть попало видео, как "Мерседес" с мигалками насмерть сбил полицейского в центре Москвы

3 Эксперты назвали семь причин для того, чтобы покупать рубли

4 СМИ рассказали о крупнейшей в истории Минобороны взятке

5 Победитель "Евровидения-2017" оказался в реанимации

6 Российского туриста в Турции изрезали ножом из-за девушек

7 Опубликовано видео драки между тренером и судьей после матча Кубка федерации бокса Казахстана

8 Федеральный канал рассказал о том, что Земля - плоская

9 Глава Роскомнадзора пригрозил заблокировать Facebook в 2018 году

10 Тиньков отзывает иск отзывает иск к видеоблогерам "Немагия"

Новости наших партнеров

Глава Роскомнадзора пригрозил заблокировать Facebook в 2018 году

Опубликовано 26.09.17 13:09 Глава Роскомнадзора пригрозил заблокировать Facebook в 2018 году

Facebook на территории России могут заблокировать по решению Роскомнадзора как "неуникальную социальную сеть".

Facebook в 2018 году должен выполнить российский закон о локализации персональных данных, в противном случае ресурс прекратит работу на территории РФ, сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров во вторник. Его слова приводит "Интерфакс".

"Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет", - сказал Жаров, отвечая ужшкммт на вопрос о сроках исполнения соцсетью Facebook соответствующего закона.

По его словам, Роскомнадзор будет добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден. "В 2018 году все будет точно", - подчеркнул Жаров.

Он пояснил, что действительно Facebook имеет значительное количество пользователей на территории Российской Федерации, с но "это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети".

По его словам, Facebook продолжает отвечать ведомству, что изучает варианты выполнения закона. "Официальных писем к нам от них не поступало. У нас в планах проверок по этому направлению до конца 2017 года Facebook нет, а в 2018 году подумаем", — заключил глава ведомства, слова которого приводит РИА Новости.

Закон о персональных данных обязывает хранить личные данные россиян на территории страны. Сайты нарушителей закона Роскомнадзор вносит в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокирует. Так, в прошлом году ведомство заблокировало социальную сеть LinkedIn.
Другие материалы по этой теме

Роскомнадзор назвал худших операторов сотовой связи в Москве

Роскомнадзор оштрафует СМИ за публикацию видео рэп-баттла Oxхxymiron и Гнойного

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга