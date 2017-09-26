Спецслужбы установили ответственного за организацию волны так называемого телефонного терроризма в России.

Спецслужбы установили ответственного за организацию волны так называемого телефонного терроризма в России. По данным телеграм-канала Mash, сделал это 28-летний боевик запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ Альберт Абрамов.

Абрамов жил в Ставропольском крае, пока в прошлом году не уехал в Сирию. Там сначала пошёл воевать, но потом решил сменить тактику и взялся за телефонный терроризм.

За две недели он и его подельники "заминировали" несколько ужшкммт тысяч зданий по стране. Силовики не исключают, что так игиловцы усыпляют бдительность россиян.

Напомним, что волна телефонного терроризма началась в России 1 сентября и прокатилась более чем по 100 городам.

Последние звонки прозвучали накануне в Грозном, из-за чего пришлось эвакуировать мэрию, ТЦ "Гранд-парк" и бизнес-центр, входящий в комплекс "Грозный-Сити".