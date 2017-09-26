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Опубликовано видео драки между тренером и судьей после матча Кубка федерации бокса Казахстана

Опубликовано 26.09.17 12:36 Опубликовано видео драки между тренером и судьей после матча Кубка федерации бокса Казахстана

Пользователи Сети призвали пожизненно дисквалифицировать участников конфликта.

На прошлой неделе в Астане прошел поединок 1/4 финала Кубка Казахстанской федерации бокса между Маржикпаевым и Аманом Казангаповым, по результатам которого судья Амангельды Акшолаков принял решение присудить победу Казангапову, что явно не устроило тренера Маржикпаева: после схватки специалист спустился с ринга, подошел к рефери и ударил его несколько раз. Между судьей и наставником завязалась драка. На помощь тренеру подоспел  Маржикпаев, также несколько раз ударивший арбитра.

Видеозапись ужшкммт случившегося была опубликована в соцсетях.

По словам пострадавшего, он впервые сталкивается с подобным поведением.

"Этот конфликт возник из-за того, что тренер не увидел второй нокдаун своего подопечного и решил, что спортсмена намеренно засудили. Уже потом тренер подошел ко мне и извинился. По-человечески я могу его понять, но, конечно, подобные поступки не должны оставаться безнаказанными", - пояснил обладатель высшей судейской категории Международной ассоциации любительского бокса Акшолаков.

Пользователи Сети в своих комментариях к видеозаписи также призвали к пожизненной дисквалификации.

"Пожизненная дисквалификация. Они неисправимы", "Тренера и боксера пожизненно дисквалифицировать!", "Однозначно дисквалификация пожизненно", - призвали комментаторы в Facebook.

Позднее ТАСС сообщил о том, что казахстанский боксер Рахат Маржикпаев и его тренер будут дисквалифицированы за драку с судьей после поражения в Кубке Казахстанской федерации бокса.
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