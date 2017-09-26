Елена Лазарева должна заплатить актеру крупную сумму.

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердили решение нижестоящей инстанции по иску актера Жерара Депардье в 5,2 миллионов рублей к российской индивидуальной предпринимательнице Елены Лазаревой.

До этого с банковского счета артиста были перечислены деньги на счет бизнес-вумен Елены Лазаревой, утверждающей, что, согласно договору с продюсером актера, она оказывала юридические услуги и занималась получением статуса индивидуального предпринимателя для Депардье. Оказалось, что россиянка имела ключ ужшкммт к клиент-банку звезды и занималась перечислением средств по договоренности с его продюсером.

Однако, по словам самого Жерара Депардье, он не имел никаких договоренностей с Лазаревой, а деньги с его счета были списаны незаконно. В итоге Московским арбитражным судом был частично удовлетворен иск Депардье: Елене Лазаревой предстоит вернуть актеру 5,2 миллиона рублей. Изначально в исковом заявлении Депардье требовал взыскать сумму в размере 6,6 млн рублей, пишет РИА Новости.