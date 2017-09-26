Минтруд обнародовал ТОП-10 самых высокооплачиваемых профессий в России

Минтруд составил рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в России по итогам первого полугодия.

Министерство труда и социальной защиты РФ составило топ-10 высокооплачиваемых должностей, которые были вакантны в первой половине 2017 года.

Как пишут "Известия", в итоге самыми выгодными профессиями оказались капитан океанского и командир воздушного судов с зарплатами 500 тыс. и 320 тыс. рублей соответственно. При этом средняя зарплата по стране, по данным Росстата, в первом полугодии составляла 38,7 тыс. рублей. Эксперты прогнозируют дальнейший рост зарплат квалифицированных и уникальных специалистов из-за кадрового ужшкммт голода, вызванного демографическим кризисом.

Две позиции в рейтинге заняли должности авиационной отрасли. Командир воздушного судна с зарплатой 320 тыс. рублей оказался на втором месте, а второй пилот с зарплатой 180 тыс. рублей — на десятом. На третьем месте — главный технолог золотодобывающей промышленности с зарплатой 312 тыс. рублей.

Другие позиции рейтинга заняли главный тренер по хоккею (300 тыс. рублей), начальник строительного участка (250 тыс. рублей), врач-стоматолог (200 тыс. рублей), риск-менеджер (200 тыс. рублей), инженер-электрик (195 тыс. рублей) и аналитик в области информатики и вычислительной техники (190 тыс. рублей).

По данным Росстата, в первом полугодии среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в стране составила 38,7 тыс. рублей. Она выросла на 7,3% относительно того же периода 2016 года.