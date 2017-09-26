Илон Маск показал секретное ВИДЕО полета на Марс

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал видео, в котором смоделирована работа межпланетного космического корабля и его полёт на Марс.

Глава и основатель американской космической компании SpaceX Илон Маск в своем Instagram опубликовал видео, на котором показана работа модель работы межпланетного космического корабля, который планируется послать на Марс.

На своей странице в Instagram Маск опубликовал серию коротких видеороликов, на которых показан космический корабль, предназначенный для колонизации планет. Корабль на видео взлетает с поверхности Земли и осуществляет посадку на планету Марс, передает Прайм.

Simulation of how the SpaceX Interplanetary Spaceship and Rocket design would work. Will be unveiling the new version on Friday afternoon at IAC Adelaide. Certain aspects of the new design and its applications will be unexpected. Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Сен 25 2017 в 2:41 PDT

Симуляция космического путешествия в видео завершается терраформингом (термин из научной фантастики, который вошел в реальные прогнозы футурологов; означает масштабные инженерно-экологические работы на планетах) Марса.

Также Маск также сообщил, что подробности о межпланетном корабле будут раскрыты на Международном конгрессе астронавтики, который проходит с 25 по 29 сентября в Австралии в городе Аделаида, отмечает ИА REGNUM.

Astronaut spacesuit next to Crew Dragon Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Сен 8 2017 в 1:04 PDT

Ранее Маск сообщал о том, что компания SpaceX планирует создать сверхтяжёлую ракету и флот из многократно используемых космических кораблей, способных летать между планетами. По его расчётам, к концу XXI века на Марс можно будет доставить около миллиона людей. При этом главной целью станет создание на красной планете автономного города.

First picture of SpaceX spacesuit. More in days to follow. Worth noting that this actually works (not a mockup). Already tested to double vacuum pressure. Was incredibly hard to balance esthetics and function. Easy to do either separately. Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Авг 23 2017 в 12:59 PDT

До этого миллиардер и ученый Маск опубликовал фото , на котором изображен космический скафандр, разработанный SpaceX .