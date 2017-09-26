 
TOP 10

1 Драка туристов РФ с сотрудниками отеля в Турции попала на ВИДЕО

2 Автобус попал в ДТП на Кубани: погибли 7 человек (ВИДЕО)

3 Эксперты назвали семь причин для того, чтобы покупать рубли

4 СМИ рассказали о крупнейшей в истории Минобороны взятке

5 Российского туриста в Турции изрезали ножом из-за девушек

6 Лихач на "Мерседесе" с мигалками насмерть сбил полицейского в центре Москвы

7 На побережье Филиппин нашли 10-метровую тушу странного морского животного

8 "Калашников" показал ВИДЕО испытаний первого в России летающего мотоцикла

9 Илон Маск показал секретное ВИДЕО полета на Марс

10 Дипломаты РФ прокомментировали появление в США пособия по войне с Россией

Новости наших партнеров

Илон Маск показал секретное ВИДЕО полета на Марс

Опубликовано 26.09.17 10:07 Илон Маск показал секретное ВИДЕО полета на Марс

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал видео, в котором смоделирована работа межпланетного космического корабля и его полёт на Марс.

Глава и основатель американской космической компании SpaceX Илон Маск в своем Instagram опубликовал видео, на котором показана работа модель работы межпланетного космического корабля, который планируется послать на Марс.

На своей странице в Instagram Маск опубликовал серию коротких видеороликов, на которых показан космический корабль, предназначенный для колонизации планет. Корабль на видео взлетает с поверхности Земли и осуществляет посадку на планету Марс, передает Прайм.

Симуляция космического путешествия в видео завершается терраформингом (термин из научной фантастики, который вошел в реальные прогнозы футурологов; означает масштабные инженерно-экологические работы на планетах) Марса.

Также Маск также сообщил, что подробности о межпланетном корабле будут раскрыты на Международном конгрессе астронавтики, который проходит с 25 по 29 сентября в Австралии в городе Аделаида, отмечает ИА REGNUM.

 

Astronaut spacesuit next to Crew Dragon

Публикация от Elon Musk (@elonmusk)

Ранее Маск сообщал о том, что компания SpaceX планирует создать сверхтяжёлую ракету и флот из многократно используемых космических кораблей, способных летать между планетами. По его расчётам, к концу XXI века на Марс можно будет доставить около миллиона людей. При этом главной целью станет создание на красной планете автономного города.

До этого миллиардер и ученый Маск опубликовал фото , на котором изображен космический скафандр, разработанный SpaceX .
Другие материалы по этой теме

Китай намерен запустить свою космическую миссию к Марсу

Между Марсом и Юпитером обнаружен уникальный космический объект

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга