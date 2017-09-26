Илон Маск показал секретное ВИДЕО полета на Марс

Глава и основатель американской космической компании SpaceX Илон Маск в своем Instagram опубликовал видео, на котором показана работа модель работы межпланетного космического корабля, который планируется послать на Марс.
На своей странице в Instagram Маск опубликовал серию коротких видеороликов, на которых показан космический корабль, предназначенный для колонизации планет. Корабль на видео взлетает с поверхности Земли и осуществляет посадку на планету Марс, передает Прайм.
Симуляция космического путешествия в видео завершается терраформингом (термин из научной фантастики, который вошел в реальные прогнозы футурологов; означает масштабные инженерно-экологические работы на планетах) Марса.
Также Маск также сообщил, что подробности о межпланетном корабле будут раскрыты на Международном конгрессе астронавтики, который проходит с 25 по 29 сентября в Австралии в городе Аделаида, отмечает ИА REGNUM.
Ранее Маск сообщал о том, что компания SpaceX планирует создать сверхтяжёлую ракету и флот из многократно используемых космических кораблей, способных летать между планетами. По его расчётам, к концу XXI века на Марс можно будет доставить около миллиона людей. При этом главной целью станет создание на красной планете автономного города.
До этого миллиардер и ученый Маск опубликовал фото , на котором изображен космический скафандр, разработанный SpaceX .