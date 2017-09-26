СМИ рассказали о крупнейшей в истории Минобороны взятке

Фигурантом громкого дела является глава отдела техобеспечения продовольственного управления военного ведомства полковник Александр Вакулин.

Сотрудники СРК проводят расследование уголовного дела о рекордной взятке в истории Министерства обороны - сумма нелегальной сделки составила 368 миллионов рублей.

Как пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на собственные источники, по громкому делу проходит глава отдела техобеспечения продовольственного управления военного ведомства полковник Александр Вакулин. Следствие полагает, что он способствовал заключению контрактов на приобретение кухонь, а также пекарен, цистерн и другой техники для ужшкммт оборонного ведомства, причем во время исполнения этих договоров были совершены крупные хищения. Кроме того, по версии правоохранителей, Вакулин пообещал покровительство участвовавшим в сделках бизнесменам.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество"и "Получение взятки". Полковник был отправлен в следстсвенный изолятор до 29 октября.

Известно, что 46-летнего Вакулина относительно недавно перевели в Москву. До этого он служил в Калининградской области. По словам сослуживцев, военнослужащий считался перспективным офицером, делающим успешную карьеру.