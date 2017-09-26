Какой сегодня праздник: 26 сентября 2017 отмечается церковный праздник Корнилье

Сегодня, 26 сентября 2017, также празднуют Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, Европейский день языков и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 26 сентября: Корнилье

26 сентября 2017 года отмечается народный праздник Корнилье. Церковь в этот день вспоминает священномученика Корнилия Сотника, жившего в I веке в Кесарии - Палестине.

Корнилия был язычником, но совершал добрые и светлые дела как истинный христианин. Однажды во время молитвы он узрел Ангела, который повелел ему разыскать святого Петра и выполнить его волю. Так Корнилий был крещен, став первым язычником, принявшим христианскую веру. С тех пор ужшкммт он всегда следовал за Петром, проповедовал о Христе и был поставлен епископом.

На Руси этот праздник назвали Корнилье, так как сегодня собирали корнеплоды: морковь, брюкву, свеклу, картофель, редьку. К этому периоду как раз подбирались заморозки, и все овощи могли погибнуть. В земле оставляли только репу, которую можно было резать только 28 сентября, в День Никиты-репореза. Перед уборкой огорода обязательно молились, обращаясь к святому Корнилию.

На Корнилия традиционно сажали новые саженцы яблонь и смородины.

По приметам, дождь в Корнилов день сулил добро. Если грачи улетели, значит скоро будет снег, а густой туман вечером - к дождю утром.

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия

26 сентября отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Праздник был провозглашен 5 декабря 2013 г. на 60-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией № A/RES/68/32. В 2017 году его справляют 4-й раз. Россия присоединяется к празднованию даты.

Европейский день языков

Традиционно сегодня отмечается европейский день языков, провозглашенный Советом Европы 6 декабря 2001 г. В 2017 году дату справляют 16-й раз. Этот праздник был провозглашен Советом Европы при поддержке Европейского союза.

Всемирный день контрацепции

Всемирный день контрацепции отмечается ежегодно 26 сентября. В 2017 году дату справляют 11-й раз. В 2007 году 10 международных организаций, многие из которых имеют прямое отношение к вопросам планирования семьи, впервые отметили этот день, целью которого являлось выражение протеста к безответственным интимным отношениям среди молодежи. Он был проведен в результате роста незапланированных беременностей в развитых странах, причем не только у молодых мам.

День рождения граммофона

26 сентября 1887 года считается днем рождения граммофона. В этот день Эмиль Берлинер получил патент на революционное изобретение. Заменив в существующем фонографе валик на пластину, его устройство завоевало всемирную известность и популярность. Именно 26 сентября и стало датой проведения ежегодных торжественных мероприятий.

День национального флага Эквадора

В Эквадоре 26 сентября проходит День национального флага. Как говорят сами местные жители, национальный флаг является символом истории славы и светлого будущего страны. Флаг Эквадора состоит из горизонтальных полос желтого, синего и красного цвета. Его приняли в 1860 году 26 сентября. На флаге, желтый цвет символизирует солнечное сияние, поля пшеницы, природные богатства и плодородие земли.

Кто празднует именины 26 сентября 2017 года?

Александр, Илья, Корнилий, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан, Юлиан.

Что произошло 26 сентября в истории?

1580 – британский мореплаватель и пират Фрэнсис Дрейк вернулся в Плимут из кругосветного путешествия.

1815 – в Париже Австрия, Пруссия и Россия заключили Священный союз.

1957 – состоялась премьера мюзикла Вестсайдская история.

1969 – образован Байкальский заповедник.

1976 – таран жилого дома самолетом Ан-2 в Новосибирске.

1995 – сдан последний объект российских вооруженных сил в Эстонии.

Кто родился 26 сентября из знаменитостей?