Дипломаты РФ прокомментировали появление в США пособия по войне с Россией

Ранее в Штатах была опубликована брошюра, в которой рассказывалось о тактике и техническом вооружении российской армии.

Российское посольство в США считает "крайне тревожным" появление "пособия" по войне с РФ. При этом дипломаты выступают за взаимодействие двух стран в сфере безопасности.

Как пишет РИА Новости, ранее в Сети опубликовали онлайн-версия соответствующего пособия, подготовленного одним из американских исследовательских центров для Пентагона. Учебник называется "Российская война нового поколения". Он представляет собой брошюру в 68 страниц, в которой содержится описание военной стратегии РФ, а также перечисляются ужшкммт сильные и слабые места армии, тактико-технические характеристики военной техники.

"Предлагаются конкретные меры по методикам обучения личного состава к действиям именно против ВС России. Подобного рода свидетельства подготовки американских военных к прямому конфликту с Россией представляются крайне тревожными, особенно в нынешней и без того непростой ситуации в сфере европейской безопасности", - сказано в заявлении пресс-секретаря посольства РФ в США Николая Лахонина на этот счет.

Дипломат отмечает, что содержание пособия находится в "явном противоречии с конструктивным характером" состоявшихся на прошлой неделе встреч главы МИД РФ Сергея Лаврова и американского госсекретаря Рекса Тиллерсоном.

"Нам нужно прагматичное взаимодействие по ключевым вызовам безопасности двух наших стран, а не тиражирование страшилок", - добавил Лахонин.