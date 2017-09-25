 
TOP 10

1 СМИ узнали жуткие подробности дела о краснодарских людоедах

2 ИноСМИ: генерал Асапов мог погибнуть в Сирии в результате предательства

3 Появилось первое видео из квартиры семьи краснодарских людоедов

4 Дженнифер Лопес потеряла семью во время урагана в Пуэрто-Рико

5 Глава Всемирной федерации бодибилдинга умер после боя с видеоблогером

6 Известная немецкая модель устроила откровенную фотосессию в постели с "Меркель" (ФОТО, ВИДЕО)

7 В крупном ДТП под Курском погибла чемпионка по фитнес-бикини

8 Богатейший депутат Якутии "пообедал" в кофейне на 13 миллионов рублей (ФОТО)

9 Жест принца Гарри на фото с Меланией Трамп озадачил соцсети: блогеры строят разные версии

10 Опубликованы фото с места обнаружения тела Доку Умарова

Новости наших партнеров

Французские ученые вернули человека к жизни после 15 лет комы

Опубликовано 25.09.17 23:28 Французские ученые вернули человека к жизни после 15 лет комы

По мнению ученых, человеческий мозг даже в критической ситуации может «чинить» себя и формировать новые связи.

Ученые из Института когнитивных наук Лиона (Франция) смогли привести в чувство человека, который пробыл в коме 15 лет после тяжелой черепно‐мозговой травмы, полученной в автомобильной аварии. На момент авария мужчине было 20 лет.

Как говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology, ученые при помощи стимуляции блуждающего нерва сумели восстановить работу мозга пациента.

"Стимулируя блуждающий нерв, нам удалось показать, что мы можем улучшить состояние пациента ужшкммт и вернуть его в наш мир уже тогда, когда кажется, что все потеряно", - рассказала Анжела Серигу.

По мнению ученых, человеческий мозг даже в критической ситуации может «чинить» себя и формировать новые связи - «воскрешение» пациента после 15-летней комы является доказательством тому.

Отмечается, что в ходе эксперимента они вживили в брюшную полость пациента электрический стимулятор, посылавший сигналы нервной системе при помощи связанного с ним окончания блуждающего нерва.

Результатом стала зафиксированная ответная реакция организма. У пациента отмечена активизация связей между различными отделами головного мозга. Более того пациент пришел в себя и стал реагировать на происходящее. В частности, он следил глазами за предметами, двигал шеей, со временем перестал проваливаться в сон, когда ему читали книгу. Также он смог выполнять простые действия по просьбе близких и медперсонала. 

Авторы работы надеются, что дальнейшие исследования в этой области помогут медицине существенно продвинуться в лечении сложных поражений мозговых тканей в результате инсультов или травм.
Другие материалы по этой теме

Ученые рассказали, как инопланетяне общаются между собой

Ученые назвали идеальный продукт для профилактики рака

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга