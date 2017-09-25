Французские ученые вернули человека к жизни после 15 лет комы

По мнению ученых, человеческий мозг даже в критической ситуации может «чинить» себя и формировать новые связи.

Ученые из Института когнитивных наук Лиона (Франция) смогли привести в чувство человека, который пробыл в коме 15 лет после тяжелой черепно‐мозговой травмы, полученной в автомобильной аварии. На момент авария мужчине было 20 лет.

Как говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology, ученые при помощи стимуляции блуждающего нерва сумели восстановить работу мозга пациента.

"Стимулируя блуждающий нерв, нам удалось показать, что мы можем улучшить состояние пациента ужшкммт и вернуть его в наш мир уже тогда, когда кажется, что все потеряно", - рассказала Анжела Серигу.

По мнению ученых, человеческий мозг даже в критической ситуации может «чинить» себя и формировать новые связи - «воскрешение» пациента после 15-летней комы является доказательством тому.

Отмечается, что в ходе эксперимента они вживили в брюшную полость пациента электрический стимулятор, посылавший сигналы нервной системе при помощи связанного с ним окончания блуждающего нерва.

Результатом стала зафиксированная ответная реакция организма. У пациента отмечена активизация связей между различными отделами головного мозга. Более того пациент пришел в себя и стал реагировать на происходящее. В частности, он следил глазами за предметами, двигал шеей, со временем перестал проваливаться в сон, когда ему читали книгу. Также он смог выполнять простые действия по просьбе близких и медперсонала.

Авторы работы надеются, что дальнейшие исследования в этой области помогут медицине существенно продвинуться в лечении сложных поражений мозговых тканей в результате инсультов или травм.