Самый богатый депутат Якутии Виктор Фёдоров не смог расплатиться за обед в местной кофейне.

Депутат Государственного собрания Республики Саха Виктор Федоров не смог оплатить ланч в якутской кофейне Traveler’s coffee, так как на его карте не хватило средств. Судя по чеку за обед у парламентария попросили 13 миллионов рублей. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook, приложив фото-доказательство

"Был один. Не хватило средств на карточке, чтобы расплатиться! Что-то круто 13 миллионов рублей за обед", — написал Федоров.

Как выяснилось ужшкммт позднее, официант, который работал в заведении первый день, допустил ошибку. Предположительно, кнопка мобильного терминала "запала", поэтому появилась такая сумма. Федоров же Федоров получил письменное извинение от управляющей кофейни, в ответ на которую сообщил, что претензий не имеет

«Просил сотрудника сильно не ругать, так как со всяким такое бывает», - сказал Федоров.

В свою очередь пользователи Сети высказывали разные и даже самые невероятные предположения такой величины счета. В комментариях одни пользователи предположили, что слуга народа «съел повара и остальной персонал», другие — что к миллионеру применили клиенториентированный, индивидуальный подход.