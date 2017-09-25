Известная немецкая модель устроила откровенную фотосессию в постели с "Меркель" (ФОТО)
Опубликовано 25.09.17 22:33
Победительница конкурсов красоты посвятила скандальную фотосессию Ангеле Меркель.
Известная эпатажная немецкая фотомодель и телеведущая Михаэла Шефер воодушевленная победой партии Ангелы Меркель на выборах в Бундестаг, на своей странице в Instagram опубликовала откровенные снимки в обнимку с картонным манекеном канцлера ФРГ.
Однако пользователи Сети отнеслись к данной публикации неоднозначно. Большинство раскритиковали поступок модели, назвав его глупым и несвоевременным.
«Судя по всему, вы не совсем в своем уме. Если бы я была канцлерин, то подала бы на вас в суд. Сумасшествие», — написал в комментариях пользователь под ником chrisitina62.
Микаэла Шефер лауреат наград Miss East Germany 2004, Miss Venus 2005, The Face Of Campari 2005, Miss Maxim 2006 и Bravo Otto 2012 в номинации "Сексуальная красотка". Участница первого сезона реалити-шоу "Топ-модель по немецки" (2006). Известна своим эпатажным поведением.