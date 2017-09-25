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Греф рассказал о своей первой покупке за биткоины

Опубликовано 25.09.17 21:01 Греф рассказал о своей первой покупке за биткоины

Об этом глава Сбербанка рассказал на расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы.

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что купил на свои первые биткоины. По его словам, первой покупкой стала футболка, которая теперь согласно курса этой криптовалюты стала самой дорогой в его гардеробе, передают РИА Новости.

"Я помню свой первый опыт, я экспериментировал. Я купил некоторое количество биткоинов и заплатил за футболку 12 биткоинов. Тогда биткоин был 0,38 доллара, примерно 5 долларов стоила футболка. Теперь эту футболка держу, потому что это ужшкммт самая дорогая футболка, которая есть в моем гардеробе. Прошло каких-то там несколько лет", — рассказал Греф, назван эту историю с криптовалютой "историей конфузов".

Напомним, что на сегодняшний день курс биткоина составляет примерно 228 тысяч рублей за штуку, так что футболка может оказаться поистине "золотой". 
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