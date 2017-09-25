Яценюк подал иск в ЕСПЧ против России

Политик намерен привлечь к ответственности «всех так называемых российских «следователей» и «судей», которые сфабриковали «чеченское дело Яценюка».

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы «привлечь к ответственности» российскую сторону, инициировавшую уголовное расследование в отношении украинского политика. Об этом на странице в Facebook его пресс-секретарь Ольга Лаппо.

Лаппо добавила, что по стандартам ЕСПЧ иску необходимо формально пройти все стадии рассмотрения дела в национальных судах. Она пообещала привлечь к ответственности «всех так называемых российских «следователей» и «судей», которые сфабриковали «чеченское дело Яценюка».

«Арсений Яценюк начинает процесс ужшкммт против России в Европейском суде по правам человека. Мы намерены в ЕСПЧ доказать всю абсурдность российского кривосудия. Мы привлечем к ответственности всех так называемых российских «следователей» и «судей», которые сфабриковали «чеченскую дело Яценюка». Точку в этом абсурдном деле поставит Европейский суд по правам человека», — написала Лаппо в Facebook.

Напомним, 27 марта Ессентукский городской суд заочно арестовал Яценюка. Сам политик отрицает обвинения со стороны российских следователей в том, что он участвовал в военных действиях против ВС России в Чечне.