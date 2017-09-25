Опубликованы фото с места обнаружения тела Доку Умарова

Останки главаря боевиков и его телохранителей доставили в Москву для проведения экспертиз и подтверждения личности.

В СМИ появились фотографии с места предполагаемого обнаружения в Ингушетии останков террориста Доку Умарова. На снимках запечатлены череп с сохранившимися зубами, фрагменты костей и камуфляжная куртка.

Отмечается также, что еще найдены останки тел личных телохранителей известного террориста, сообщает Рен-ТВ.

РЕН ТВ публикует фото с места предположительного обнаружения тела Доку Умарова (18+)https://t.co/6oVRMRGcHo pic.twitter.com/FHhjmKS6OT — #Я,РУССКИЙ (@za_Russia) 25 сентября 2017 г.

По данным телеканала, останки террориста доставлены в Москву для проведения экспертизы и подтверждения личности.

Ранее TopNews писал, что тело ужшкммт ликвидированного в 2013 году террориста Доку Умарова предположительно обнаружено в горах Ингушетии. Операция по извлечению тел нескольких боевиков была проведена в конце прошлой недели. Сейчас они находятся в одном из столичных судебно-медицинских центров. Специалистам предстоит провести экспертизы, с помощью которых будут точно установлены личности убитых террористов.

Доку Умаров считался «террористом номер один» после убийства Шамиля Басаева. Он причастен к организации крупных терактов, в частности, он взял ответственность за подрыв поезда «Невский экспресс» в 2009 году, взрывы в Московском метрополитене в марте 2010 года и взрыв в аэропорту Домодедово в январе 2011 года.