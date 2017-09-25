Российский блогер в прямом эфире натравил на себя "Черную мамбу" и умер

Натравивший на себя черную мамбу в прямом эфире блогер скончался. Смерть от укуса змеи уже прокомментировал биолог Николай Дроздов.

Российский видеоблогер Арслан Валеев, известный благодаря паблику о больших диких кошкахBobCat ТВ и видеоканалу о змеях и других рептилиях «Экзотариум», скончался от укуса ядовитой змеи. Об этом сообщается в группе блогера.

В ночь на 23 сентября, будучи в прямом эфире своего канала, Валеев получил укус черной мамбы. Он был немедленно госпитализирован. Около полудня 25 сентября Валеев скончался.

В ту ночь видеоблогер (суммарное количество подписчиков с двух каналов – 515 тыс.) запустил стрим, на котором ужшкммт дал черной мамбе ужалить себя в руку. Парень изучал дикую природу, поэтому в доме у него проживало несколько змей, пауков и тигрят.

Само видео уже удалили с YouTube. Остался сохраненный фрагмент в Сети, на котором парень в коматозном состоянии диктует телефон бывшей жены, с которой хотел бы увидеться перед смертью. Один из подписчиков Арслана вызвал скорую: парня привезли в больницу в тяжелейшем состоянии и ввели в медикаментозную кому.

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Два года назад Арслана Валеева укусила королевская кобра. Об этом в интервью Пятому каналу рассказал его однокурсник, работающий в Зоологическом институте РАН. Как пояснил знакомый Валеева, яд имеет свойство накапливаться. И вторые и последующие укусы гораздо сложнее переносятся.

Телеведущий и биолог Николай Дроздов прокомментировал РЕН-ТВ трагедию, которая произошла с блогером Арсланом Валеевым.

"В прямом эфире теряется внимание, отвлекаешься на съемку. Очень опасно. Меня единственный раз укусила змея, на съемке гадюка была, пролежал в больнице. В эфир лучше со змеями не выступать. Мамба — очень ловкая и быстрая, кусает мгновенно", — заявил Дроздов.