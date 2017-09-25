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Жест принца Гарри на фото с Меланией Трамп озадачил соцсети: блогеры строят разные версии

Опубликовано 25.09.17 17:41 Жест принца Гарри на фото с Меланией Трамп озадачил соцсети: блогеры строят разные версии

Пользователи принялись гадать, зачем член королевской семьи показал на фото "козу".

В соцсетях активно обсуждают жест британского принца Гарри, показанный им во время встречи с первой леди США Меланьей Трамп. На сделанном после мероприятии снимке член королевской семьи показывает "козу" правой рукой.

Юзеры выдвинули несколько предположений, почему принц Гарри решил так поступить. Один из пользователей заявил, что на самом деле молодой человек является Антихристом, так как некоторые интерпретируют жест ужшкммт как "знак дьявола".

Согласно другой теории, наследник престола столь оригинальным способом решил передать привет своей невесте Меган Маркл - в среде рокеров "коза" означает "я люблю тебя".

Согласно другому предположению, "коза" принца связана с высказыванием американского президента США Дональда Трамп о герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон: отвечая ранее на просьбу журналистов прокомментировать снимок загорающей топлес жены принца Уильяма, Трамп заявил, что ей не следовало этого делать, пишут "Дни.ру"
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