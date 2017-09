Жест принца Гарри на фото с Меланией Трамп озадачил соцсети: блогеры строят разные версии

В соцсетях активно обсуждают жест британского принца Гарри, показанный им во время встречи с первой леди США Меланьей Трамп. На сделанном после мероприятии снимке член королевской семьи показывает "козу" правой рукой.

Юзеры выдвинули несколько предположений, почему принц Гарри решил так поступить. Один из пользователей заявил, что на самом деле молодой человек является Антихристом, так как некоторые интерпретируют жест ужшкммт как "знак дьявола".

Prince Harry meeting FLOTUS and making devil hand sign. Is that a Hi Donald, or I'm Here So I Won't Get Fined? pic.twitter.com/BN61WH3dGx

Согласно другой теории, наследник престола столь оригинальным способом решил передать привет своей невесте Меган Маркл - в среде рокеров "коза" означает "я люблю тебя".

Согласно другому предположению, "коза" принца связана с высказыванием американского президента США Дональда Трамп о герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон: отвечая ранее на просьбу журналистов прокомментировать снимок загорающей топлес жены принца Уильяма, Трамп заявил, что ей не следовало этого делать, пишут "Дни.ру".

Need more proof Prince Harry is the anti-christ. Look at his right hand. The sign of the devil. He kept his hand there while taking pictures pic.twitter.com/3481bP2Oxu