Главу Киевоблэнерго до смерти забили грабители

Трагедия произошла в селе Белогородка Киево-Святошинского района.

В украинском селе Белогородка Киево-Святошинского района неизвестные злоумышленники напали на дом главы Киевоблэнерго и убили его.

Как сообщает украинское издание "Корреспондент", инцидент произошел накануне, 24 сентября 2017 года. Преступники перебрались через задор и напали на хозяина. Также они избили его супругу и попытались узнать, где находится сейф с деньгами. Не получив информации, грабители забрали наличные денежные средства в сумме около 15 тысяч гривен (примерно 33 тысячи рублей), сняли ужшкммт с женщины золотое кольцо, а хозяина утащили в другую комнату.

"Там в дальнейшем его тело без признаков жизни нашли полицейские", - сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Правоохранителей и бригаду медиков на место вызвала жена главы Киевоблэнерго, после того как освободилась от веревки.

"Все выявленные признаки указывают на то, что злоумышленники не собирались убивать хозяина, а совершили преступление с целью завладения имуществом. С места происшествия нападавшие похитили ювелирные изделия и незначительное количество денег", - рассказал журналистам глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".