В крупном ДТП под Курском погибла чемпионка по фитнес-бикини

В Курской области в результате страшного ДТП 24 сентября погибли пять человек. СМИ выяснили неизвестные подробности аварии.

Одной из погибших в ДТП под Курском, жертвами которого стали пять человек, оказалась чемпионка ряда российских регионов по фитнес-бикини Диана Позднякова. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на президента Белгородской федерации бодибилдинга Сергея Алиева.

«Сегодня ночью в страшном ДТП погибла наша спортсменка Диана Позднякова, которая накануне выступала на соревнованиях в Липецке и стала чемпионкой региона по фитнес-бикини», – сказал Алиев.

Он отметил, что 23-летняя Диана за два года неоднократно занимала первые ужшкммт места на соревнованиях, становилась абсолютной чемпионкой не только Белгородской области, но и других регионов. Более того, за этот короткий срок она стала профессиональным тренером и готовила других спортсменов. Поэтому 8 октября Белгородская федерация бодибилдинга проведет турнир памяти Поздняковой.

Жизнь Дианы Поздняковой оборвала трагедия, произошедшая на 148-м километре автодороги Курск — Борисоглебск. Там автомобиль Mitsubishi столкнулся с Peugeot.

Диана Позднякова в этот день участвовала в соревнованиях по бодибилдингу и фитнес-бикини в Липецке. Она завоевала золото среди участниц с высоким ростом и бронзу в абсолютной категории.

За рулём автомобиля "Мицубиси", в котором находилась девушка, был её тренер. По предварительным данным, машина вылетела на встречную полосу дороги и столкнулась с "пежо". Тренер, получивший тяжёлые травмы, госпитализирован, уточняет Лайф.

В ДТП погибли водитель и три пассажирки "пежо", которые направлялись в Воронеж, чтобы улететь на отдых в Прагу.