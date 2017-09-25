СМИ узнали жуткие подробности дела о краснодарских людоедах

По мнению полиции, 35-летний краснодарский каннибал Дмитрий Бакшеев мог начать питаться человечиной с 17 лет. А всего жертвами супругов за 20 лет могли стать 30 человек.

Журналисты "Московского комсомольца" узнали подробности жуткой истории, произошедшей в Краснодаре, где местные правоохранители задержали семью каннибалов, съевшую, по предварительным данным, около 30 человек. Личности подозреваемых удалось установить благодаря найденному дорожным рабочим мобильному телефону со страшными снимками.

Громкая история началась 11 сентября 2017 года, когда в отдел полиции Прикубанского округа Краснодара был доставлен мобильный телефон марки "Самсунг", в фотоальбоме которого находились снимки мужчины с частями тел.

Мобильник ужшкммт нашел во время проведения дорожных работ один из сотрудников компании "Энергопоставка" Роман Хомяков.

"Мы работали возле улицы Гастелло, клали асфальт. Телефон я нашел возле ливневой канализации. Территория там грязная и люди обычно там не ходят, только собачники выгуливают собак", - признался он.

Мужчина решил посмотреть содержимое телефона, и увиденное в фотоальбоме его буквально шокировало.

"Сначала я даже толком не понял, что на них изображено. Пригляделся - вроде, голова, рука. У меня даже мысли не возникло, что это фотомонтаж, сразу подумал, что фотографии настоящие", - сказал он.

Рабочий рассказал о своей находке коллегам. При этом вскоре к рабочим подошел мужчина с небольшой собакой.

"Вид у него был как у бомжа. Он сказал: я потерял телефон. Где мой телефон? Я его сразу узнал, это был тот самый мужик с фотографии. Поэтому телефон мы ему не отдали, сказали: ничего не знаем. Он ушел. Как раз через некоторое время мимо проезжали сотрудники ППС. Я им отдал мобильник, сказал: ваша работа, вы и разбирайтесь. Пояснения в полиции я дал, все рассказал, как было, а больше ничего не знаю", - отметил Роман.

Оказалось, что владельцем установленной на телефоне SIM-карты является Дмитрий Бакшеев 1982 года рождения. Выяснилось, что он проживает на территории высшего военного авиационного училища им. Героя Советского союза А.К. Серова, вместе со своей супругой Натальей, 1975 года рождения, работавшей в училище медсестрой. Сейчас супруги не имеют никакого отношения к учебному заведению, но все равно пара продолжала занимать одну из комнат общежития.

Бакшеев тут же был задержан правоохранителями. В полиции он рассказал, что вечером 8 сентября нашел части тела в лесопарке на пересечении улиц Гастелло и Дзержинского, после чего положил их в рюкзак и отнес домой. Там он сфотографировался с головой, после чего положил ее в пластиковое ведро, залил ее водой и пошел спать.

Утром следующего дня он отправился на работу: мужчина занимался отделкой одной из квартир в многоквартирном доме на ул, Петра Метальникова. В ремонтируемом им помещении Бакшеев вытащил из рюкзака кисть руки и сделал с ней несколько снимков, а затем отрезал от кисти мизинец при помощи канцелярского ножа.

Закончив работу в квартире, Бакшеев сложил части тела в рюкзак и поехал домой на общественном транспорте. Дома он сложил останки в ведро и пошел спать, а на следующий день, якобы, вынес части тела в мусорный бак рядом с общежитием.

На момент ведения расследования, в указанном мусорном баке останков не оказалось. Полицейские начали прочесывать район, в котором был найден мобильник. В результате поисков был обнаружен скальп с рыжими волосами, а под лестницей в общежитии было найдено ведро со следами бурых подтеков. Неподалеку обнаружилась и сама голова в пакете.

Отвечая на вопрос о том, зачем он снял скальп с головы, задержанный заявил, что "совершил глупость".

Для того, чтобы установить личность жертвы, правоохранители, в первую очередь, обошли все магазины и павильоны недалеко от училища. Выяснилось, что погибшей является 35-летняя уроженка Кировской области Елена В.

На фото: одна из жертв каннибалов Елена В.

"По данным следствия, 8 сентября 2017 года 35-летний местный житель и его супруга находились в Краснодаре на заброшенной территории в районе улицы Гастелло. Там они распивали спиртные напитки вместе с еще одной женщиной, с которой познакомились ранее в этот же день. Между семейной парой и новой знакомой возник конфликт, и мужчина убил эту женщину. Затем он расчленил тело погибшей, фрагменты его частично оставил на месте, а частично забрал с собой", - сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

По некоторым данным, в комнате у супругов провели обыск, где оперативники обнаружили мобильники, принадлежавшие людям. считавшимся пропавшими без вести. По словам Бакшеева, все эти устройства он нашел на улице.

Кроме того, в комнате были обнаружены видеоуроки, обучающие приготовлению блюд из... человеческого мяса. Также местные СМИ утверждают, что в жилище были найдены и банки с законсервированными частями тел.

Фото: "Блокнот Краснодар"

По некоторым данным, в Краснодар вызвали специалиста-психолога редкой квалификации, который, якобы, и сумел разговорить Наталью Бакшееву: по слухам, она призналась, что с 1999 года они с мужем ели людей и даже заготавливали их мясо впрок, делая из него тушенку.

Бакшеевой, якобы, были предъявлены десятки фотографий людей, считавшихся пропавшими без вести с 1999 года, и в списке жертв людоедов оказалось около 30 человек. Предположительно, Дмитрий Бакшеев пристрастился к каннибализму в возрасте 17 лет.

Журналисты отмечают, что пока официально подтвердить эту информацию не удалось.

В свою очередь, соседи Бакшеевых заявили, что неоднократно пытались выселить пару из общежития летного училища из-за постоянного неприятного запаха, доносившегося из их комнаты, пишет телеграм-канал Mash. Однако попытки выяснить причину отвратительной вони всегда заканчивались скандалами.

Наталья и Дмитрий Бакшеевы: фото Mash

"Каждый раз, когда мы хотели зайти к ним в комнату, начинался дикий вой и крики. Ната - баба скандальная, бешеная, поэтому мы не рисковали", - рассказывали соседи каннибалов.

В настоящее время на расследование этого дела сейчас брошены самые опытные эксперты, сыщики угрозыска и следователи Краснодарского края. По факту страшных находок возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Также полицейские проверяют, имели ли доступ супруги к столовой военного училища и приготовлению пищи.