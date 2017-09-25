СМИ: миллиардер Рыболовлев стал персоной нон-грата в Монако из-за дружбы с министром юстиции

СМИ сообщили о запрете Дмитрию Рыболовлеву посещать резиденцию князя Монако и уходе его из клуба "Монако". Однако сам миллиардер это опроверг.

Российского миллиардера, бывшего владельца «Уралкалия» и нынешнего президента футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева объявили персоной нон грата при дворе князя Монако Альбера II и попросили «держаться от него подальше», сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на французский еженедельник Journal du Dimanche.

По информации издания, такое решение было принято из-за судебного разбирательства господина Рыболовлева и швейцарского торговца картинами Ива Бувье: российский бизнесмен купил у Бувье картины для личной коллекции ужшкммт за $2 млрд, но затем решил, что ему назвали завышенную цену. По мнению Дмитрия Рыболовлева, он переплатил за покупку около $1 млрд. Иву Бувье было предъявлено обвинение в соучастии в отмывании денег, он был арестован, но позднее отпущен под залог в €10 млн.

21 сентября министр юстиции Монако Филипп Нармино ушел в отставку из-за сообщений о том, что он мог повлиять на ход судебного дела между господами Рыболовлевым и Бувье. Сейчас, по сведениям французского еженедельника, российский миллиардер находится «в отпуске» в Лос-Анджелесе.

Однако сам Рыболовлев опроверг сообщение о том, что он объявлен «персоной нон грата» при дворе князя Альбера II и может покинуть клуб. По словам миллиардера (Forbes оценивает его состояние в $7,3 млрд), подобные сообщения являются «медиадиверсией» и «чистой выдумкой».

«В настоящее время я опровергаю необоснованные слухи и ложные утверждения по поводу моих обязательств как руководителя футбольного клуба «Монако», — передал Рыболовлев РБК через своего представителя.

Он заверил, что продолжит прилагать все усилия, чтобы повысить шансы «Монако» на успех.

«Что касается медиадиверсий вокруг моего имени, то они являются чистой выдумкой», — резюмировал он, добавив, что цель этого состоит в том, чтобы отвлечь внимание от предъявленных им властям обвинений «по факту грандиозного мошенничества на сумму почти в миллиард евро».