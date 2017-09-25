Эксперты рассказали, как победа Меркель на выборах в Германии повлияют на ее отношения с Россией

Окончательные итоги парламентских выборов подведены в Германии: победил блок Меркель.

Немецкий центризбирком подсчитал голоса во всех 299 избирательных округах страны. Консервативный альянс канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС победил на выборах в бундестаг, набрав 33% голосов. Об этом сообщил председатель Федеральной избирательной комиссии Дитер Заррайтер, пишет Лайф.

На втором месте оказалась Социал-демократическая партия с 20,5% — это худший результат в истории партии. За "Альтернативу для Германии" проголосовали 20,5% немцев, за Свободную демократическую партию — 10,7%.

Также 5-процентный барьер проходят еще три партии: Свободную демократическую партию поддержали 10,7% избирателей, «Зеленых» — 8,9%, а «Левую партию» — 9,2%.

После получения данных ужшкммт экзитполов лидер Свободной демократической партии Германии Мартин Шульц заявил, что его партия намерена уйти в оппозицию. Таким образом, у Меркель остается лишь один вариант формирования правящей коалиции, уже получивший название «Ямайка» из-за сходства с цветами флага этого островного государства: блок ХДС/ХСС, свободные демократы и «Зеленые». Меркель уже объявила о том, что это возможно, и что альянс ХДС/ХСС остался самой сильной партией в парламенте, отмечает НТВ.

Для формирования правительства, как и предполагалось, Меркель придется искать партнеров по коалиции. Самый вероятный ее вариант в Германии называют «Ямайка» – по цветам партийных флагов: черный (ХДС), зеленый («Союз-90 / «Зеленые») и желтый (СвДП), пишут "Ведомости".

Кардинальных изменений в отношения с Россией новое правительство не принесет, уверен директор близкого к СвДП фонда Фридриха Науманна Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен. По его мнению, изменения были бы возможны только в том случае, если бы пост министра иностранных дел занял представитель «Зеленых», Левой партии или АдГ – позиции этих трех партий во внешней политике максимально отличаются от политического мейнстрима. В новой коалиции шанс возглавить МИД есть только у «Зеленых», но даже в этом случае заправлять внешней политикой все равно будет Меркель, а не министр.

Открыто за улучшение отношений с Москвой в новом бундестаге выступают две партии – «Левые» и крайне правая АдГ, однако они находятся на противоположных концах политического спектра и их совместное выступление по этому вопросу крайне маловероятно.