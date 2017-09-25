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Археологи выяснили технологию строительства египетских пирамид

Опубликовано 25.09.17 12:07 Археологи выяснили технологию строительства египетских пирамид

Исследователи узнали, как строители перевозили блоки весом 2,5 тонны.

Археологи рассказали, как в Древнем Египте строители пирамиды Хеопса примерно в 2600 году до нашей эры перевозили блоки из известняка и гранита весом 2,5 тонны на расстояние, превышающее 800 километров.

Как пишет The Daily Mail, ученые нашли свидетельства того, что тысячи рабочих занимались перевозкой глыб на деревянных лодках, соединенных веревками, через специально построенную систему каналов. Свиток папируса с описанием соответствующей технологии был найден ужшкммт в морском порту Вади-аль-Джарф.

Составителем папируса являлся Мерер - надзиратель, отвечающий за команду из 40 рабочих. Пока это единственное свидетельство, полученное учеными от непосредственного участника строительства пирамиды. В документе Мерер в подробностях описал, как глыбы камня сплавлялись в Гизу.

Также надзиратель описал, как его команда участвовала в преобразовании ландшафта и открывала гигантские плотины с целью отвода воды из Нила и подачи ее на строительство пирамиды через искусственные каналы.

Археологам уже давно удалось выяснить, что гранит из внутренних камер пирамиды добывали в Асуане - в 800 километрах от Гизы. Известняк же был доставлен из Туры, расположенной в 10 километрах от нее. Тем не менее, до сих пор не существовало единого мнения по поводу перевозки блоков.
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