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10 "Заткнуться и сыграть": Трамп поссорился со звездами спорта из-за гимна США

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"Заткнуться и сыграть": Трамп поссорился со звездами спорта из-за гимна США

Опубликовано 25.09.17 12:47 "Заткнуться и сыграть": Трамп поссорился со звездами спорта из-за гимна США

Трамп призвал бойкотировать чемпионат по американскому футболу.

Президент США Дональд Трамп написал два твита. В первом он призвал американцев бойкотировать матчи NFL (Национальной футбольной лиги), пока ее игроки не начнут снова уважать свою страну. Во втором — написал, что рейтинги NFL рекордно снизились. Трамп связал это со «скучной игрой» спортсменов и с тем, что американцы избегают матчей, так как любят свою страну. Это вызвало скандал.

Как пишет RTVi,  сначала Трамп высказался об NFL на встрече ужшкммт со своими сторонниками в Алабаме 23 сентября. В своей речи президент США призвал уводить с поля «сукиных детей», которые не встают во время исполнения гимна. Он назвал это «тотальным неуважением» к американскому наследию.

Руководитель НФЛ Роджер Гуделл в ответ опубликовал заявление, в котором говорится, что такие провоцирующие комментарии демонстрируют "неуместное отсутствие уважения [к игрокам]", отмечает ВВС.

"Роджер Гуделл из НФЛ только что попытался оправдать вопиющее неуважение, котрое некоторые игроки проявляют по отношению к нашей стране. Заставьте их вставать [во время исполнения гимна]", - написал Трамп в ответ Трамп.

Ассоциация игроков НФЛ заявила, что президент пересек черту, по сути требуя от игроков просто "заткнуться и сыграть". Президент ассоциации Эрик Уинстон сказал, что комментарии Трампа были "пощечиной героям-правозащитникам прошлого и настоящего".
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