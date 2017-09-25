Трамп призвал бойкотировать чемпионат по американскому футболу.

Президент США Дональд Трамп написал два твита. В первом он призвал американцев бойкотировать матчи NFL (Национальной футбольной лиги), пока ее игроки не начнут снова уважать свою страну. Во втором — написал, что рейтинги NFL рекордно снизились. Трамп связал это со «скучной игрой» спортсменов и с тем, что американцы избегают матчей, так как любят свою страну. Это вызвало скандал.

Как пишет RTVi, сначала Трамп высказался об NFL на встрече ужшкммт со своими сторонниками в Алабаме 23 сентября. В своей речи президент США призвал уводить с поля «сукиных детей», которые не встают во время исполнения гимна. Он назвал это «тотальным неуважением» к американскому наследию.

If NFL fans refuse to go to games until players stop disrespecting our Flag & Country, you will see change take place fast. Fire or suspend! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2017 г.

Руководитель НФЛ Роджер Гуделл в ответ опубликовал заявление, в котором говорится, что такие провоцирующие комментарии демонстрируют "неуместное отсутствие уважения [к игрокам]", отмечает ВВС.

"Роджер Гуделл из НФЛ только что попытался оправдать вопиющее неуважение, котрое некоторые игроки проявляют по отношению к нашей стране. Заставьте их вставать [во время исполнения гимна]", - написал Трамп в ответ Трамп.

Roger Goodell of NFL just put out a statement trying to justify the total disrespect certain players show to our country.Tell them to stand! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 сентября 2017 г.

Ассоциация игроков НФЛ заявила, что президент пересек черту, по сути требуя от игроков просто "заткнуться и сыграть". Президент ассоциации Эрик Уинстон сказал, что комментарии Трампа были "пощечиной героям-правозащитникам прошлого и настоящего".