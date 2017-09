"Заткнуться и сыграть": Трамп поссорился со звездами спорта из-за гимна США Трамп призвал бойкотировать чемпионат по американскому футболу. Президент США Дональд Трамп написал два твита. В первом он призвал американцев бойкотировать матчи NFL (Национальной футбольной лиги), пока ее игроки не начнут снова уважать свою страну. Во втором — написал, что рейтинги NFL рекордно снизились. Трамп связал это со «скучной игрой» спортсменов и с тем, что американцы избегают матчей, так как любят свою страну. Это вызвало скандал. Как пишет RTVi, сначала Трамп высказался об NFL на встрече ужшкммт со своими сторонниками в Алабаме 23 сентября. В своей речи президент США призвал уводить с поля «сукиных детей», которые не встают во время исполнения гимна. Он назвал это «тотальным неуважением» к американскому наследию. If NFL fans refuse to go to games until players stop disrespecting our Flag & Country, you will see change take place fast. Fire or suspend! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2017 г. Руководитель НФЛ Роджер Гуделл в ответ опубликовал заявление, в котором говорится, что такие провоцирующие комментарии демонстрируют "неуместное отсутствие уважения [к игрокам]", отмечает ВВС. "Роджер Гуделл из НФЛ только что попытался оправдать вопиющее неуважение, котрое некоторые игроки проявляют по отношению к нашей стране. Заставьте их вставать [во время исполнения гимна]", - написал Трамп в ответ Трамп. Roger Goodell of NFL just put out a statement trying to justify the total disrespect certain players show to our country.Tell them to stand! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 сентября 2017 г. Ассоциация игроков НФЛ заявила, что президент пересек черту, по сути требуя от игроков просто "заткнуться и сыграть". Президент ассоциации Эрик Уинстон сказал, что комментарии Трампа были "пощечиной героям-правозащитникам прошлого и настоящего". Твитнуть Другие материалы по этой теме Трамп запретил въезд в США гражданам восьми стран Трамп отказал Порошенко в поставках оружия на Украину Новости наших партнеров