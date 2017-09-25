Беда придет с двух сторон: "палестинский Нострадамус" предрек скорую гибель США

Прозванный "Палестинским Нострадамусом" профессор Зияд Сильвади предрек скорую гибель США. По его словам, сверхдержава перестанет существовать после мощных цунами, которые обрушатся на американский континент одновременно с Тихого и Атлантического океанов.
"Водяная смерть обрушится на Америку одновременно со стороны Тихого и Атлантического океанов", - заявил провидец, основывающий свои предсказания на сурах Корана.
Он уверен, что при этом будут "кипеть воды" из-за того, что одновременно начнут извергаться ужшкммт вулканы, а удар стихии до основания разрушит экономический потенциал и военную инфраструктуру Соединенных Штатов.
Как утверждает профессор, жителям США предстоит искупить уничтожение Хиросимы и Нагасаки, и геноцид в отношении индейцев - коренных жителей материка. "Палестинский Нострадамус" считает, что падение США благотворно повлияет на ситуации в Донбассе и на Ближнем Востоке, где в результате наступит мир, пишет U-FU.RU.