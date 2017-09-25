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10 СМИ: в Иркутской области директоров школ увольняют за отказ от агитации на выборах

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СМИ: в Иркутской области директоров школ увольняют за отказ от агитации на выборах

Опубликовано 25.09.17 11:08 СМИ: в Иркутской области директоров школ увольняют за отказ от агитации на выборах

В Иркутской области разгорается скандал вокруг увольнения муниципальными властями директоров трех сельских школ.

В Иркутской области директоров трех школ увольняют за отказ агитировать за кандидатов на муниципальных выборах. Об этом Znak.com сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Иркутской области Валерия Лукина.

Так, омбудсмену поступили коллективные жалобы жителей поселка Михайловка (Черемховский район), деревни Балухарь и деревни Верхняя Иреть. 

Первая жалоба поступила из деревни Балухарь, где школу уже много лет возглавляет учитель высшей категории Ксения Антипина. Начальник ужшкммт отдела образования Черемховского района Светлана Шаманова заключила с ней срочный трудовой договор на месяц — с 1 по 30 сентября. Продлевать договор с ней отказываются и предлагают уволиться по собственному желанию.

Со слов Антипиной, все дело в том, что при заключении трудового договора 31 августа она отказалась от высказанных со стороны руководителя районного отдела образования требований о необходимости проведения ею как директором школы агитационной работы в поддержку одного из претендентов на должность главы поселения.

В защиту Антипиной выступили учителя и родители школьников. Однако Шаманова отвергла обвинения Антипиной. По ее словам, причиной расторжения договора стали недостатки в руководстве школой.

С аналогичной жалобой к уполномоченному обратился директор школы в деревне Верхняя Иреть Леонид Завозин.  Последнее обращение поступило из поселка Михайловка, где увольняют директора школы Елену Ушакову. 

Уполномоченный намерен продолжить защиту трудовых прав обратившихся к нему директоров общеобразовательных школ Черемховского района и предложил Светлане Шамановой разрешить данную конфликтную ситуацию в досудебном порядке», отмечает News-Volga.

Также Лукин обратился к министру образования Иркутской области Валентине Перегудовой с просьбой дать экспертную оценку практике заключения с директорами школ трудовых договоров сроком н один месяц.
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