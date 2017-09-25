Дженнифер Лопес потеряла семью во время урагана в Пуэрто-Рико

Звезда попыталась привлечь внимание к трагедии с помощью своего Instagram.

Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала в своем Instagram видеообращение, в котором рассказала о том, что до сих пор не может связаться со своей семьи в Пуэро-Рико после прошедшего там урагана "Мария", который пришел на островное государство после разрушительной "Ирмы".

"Привет, я Дженнифер Лопес. Это – не самый мой гламурный вид, в настоящее время я работаю в Вегасе, но это неважно. Сейчас в моих мыслях ужшкммт то, что происходит в Пуэрто-Рико. Разруха – невероятная. Я и мои кузены до сих пор ничего не слышали от семьи, которая там. У меня в мыслях: как помочь. Пуэрто-Рико пострадала от двух самых ужасных ураганов, которые мы только знали – "Ирма" и "Мария". Сегодня Пуэрто-Рико нуждается в нашей помощи. Люблю вас и наши сердца с вами", - сказала 48-летняя знаменитость, сопроводив свою публикацию хештегами #UnitedForPuertoRico #UnidosPorPuertoRico (Объединимся для Пуэрто-Рико).

"Вместе мы сможем отстроить остров", - сказала Джей Ло в конце послания.