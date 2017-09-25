 
TOP 10

1 СМИ: погибший в Сирии российский генерал Асапов воевал на Донбассе

2 Момент падения самолета на авиашоу в Италии сняли на ВИДЕО

3 Генпрокуратура назвала 10 самых криминальных регионов России: Москва в лидерах

4 Эксперты: у доллара наступили тяжелые времена

5 Глава Всемирной федерации бодибилдинга умер после боя с видеоблогером

6 Дженнифер Лопес потеряла семью во время урагана в Пуэрто-Рико

7 СМИ узнали, в каких регионах России губернаторы на этой неделе досрочно уйдут в отставку

8 Трамп запретил въезд в США гражданам восьми стран

9 СМИ: у Путина есть доказательства, что ураганы «Ирма» и «Харви» были искусственно созданы в США

10 Вратаря сборной СССР по хоккею Виктора Толмачева убила родная дочь

Новости наших партнеров

Дженнифер Лопес потеряла семью во время урагана в Пуэрто-Рико

Опубликовано 25.09.17 09:43 Дженнифер Лопес потеряла семью во время урагана в Пуэрто-Рико

Звезда попыталась привлечь внимание к трагедии с помощью своего Instagram.

Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала в своем Instagram видеообращение, в котором рассказала о том, что до сих пор не может связаться со своей семьи в Пуэро-Рико после прошедшего там урагана "Мария", который пришел на островное государство после разрушительной "Ирмы".

"Привет, я Дженнифер Лопес. Это – не самый мой гламурный вид, в настоящее время я работаю в Вегасе, но это неважно. Сейчас в моих мыслях ужшкммт то, что происходит в Пуэрто-Рико. Разруха – невероятная. Я и мои кузены до сих пор ничего не слышали от семьи, которая там. У меня в мыслях: как помочь. Пуэрто-Рико пострадала от двух самых ужасных ураганов, которые мы только знали – "Ирма" и "Мария". Сегодня Пуэрто-Рико нуждается в нашей помощи. Люблю вас и наши сердца с вами", - сказала 48-летняя знаменитость, сопроводив свою публикацию хештегами #UnitedForPuertoRico #UnidosPorPuertoRico (Объединимся для Пуэрто-Рико).

"Вместе мы сможем отстроить остров", - сказала Джей Ло в конце послания.
Другие материалы по этой теме

Джей Ло отметила день рождение в откровенном наряде

Дженнифер Лопес выступила в Нью-Йорке без нижнего белья (ФОТО)

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга