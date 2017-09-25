Какой сегодня праздник: 25 сентября 2017 отмечается церковный праздник Артамон Змеевик

Сегодня, 25 сентября 2017, также празднуется Национальный день комиксов в США и другие события.

Какой сегодня церковный праздник, 25 сентября: Артамон Змеевик

25 сентября 2017 года отмечается народный праздник Артамон Змеевик. Церковь в этот день вспоминает священномученика Автонома (Артамона). Считалось, что в этот день осень вступает в свои права, а животное готовятся к зиме.

По преданию, епископ Автоном проживал в Италии в IV веке, в период противостояния христианства и язычества. Автоном сумел многих язычников обратить в христианскую веру, и их количество было настолько велико, что он построил ужшкммт для них храм. Правящий в те времена император Диоклетиан повелел схватить епископа, но священнослужителю удалось спрятаться и продолжать нести веру в народ. В один из дней обращенные в христианство язычники разрушили идоложертвенные алтари. Месть язычников и стала причиной нападения на христианский храм во время Божественной литургии, истязания и убийства святителя Автонома.

В народе священномученика прозвали Змеевиком из-за того, что в этот день обитающие в полях змеи уползали в норы, расположенные в лесах, где и пережидали зиму.

Особенно важным этот день считали охотники: любая подстреленная дичь сулит удачу во всех делах. Простые люди, напротив, не помышляют о прогулках и походах по лесу из-за боязни встречи со змеями.

В этот день собирают рябину и готовят из нее различные напитки и угощения.

Много желудей на дубе сулит теплую зиму и плодородное лето.

Какой сегодня праздник, 25 сентября: Национальный день комиксов в США

Традиционно в США 25 сентября отмечают Национальный день комиксов. В этот день магазины комиксов просят не выбрасывать купленные комиксы. А все потому что даже самый простой комикс через пару лет может стать раритетом и пополнить чью-то коллекцию. Стоит отметить, что Америка родиной комиксов не является. Комикс был создан европейцами. Хотя, можно вообще, вспомнить про наскальные живописи на пещерах.

Кто празднует именины 25 сентября 2017 года?

Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор, Юлиан.

Что произошло 25 сентября в истории?

1763 – по приказу Екатерины II в Москве открыт Павловский госпиталь – первая публична больница в России.

1818 – английский врач Джеймс Бланделл провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку.

1945 – в СССР совершен рекордный затяжной прыжок из стратосферы.

1991 – ДОСААФ преобразовано в РОСТО.

2002 – в Иркутской области упал взорвавшийся на высоте около 30 км гигантский метеорит.

Кто родился 25 сентября из знаменитостей?