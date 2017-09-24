Вратаря сборной СССР по хоккею Виктора Толмачева убила родная дочь

В Москве убит бывший вратарь хоккейной сборной СССР.

Бывший вратарь сборной СССР по хоккею Виктор Толмачев был найден убитым в своей квартире в воскресенье, 24 сентября.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на теле Толмачёва обнаружено семь колото-резаных ранений груди.

Сообщается, в полицию обратилась бывшая жена Толмачёва с заявлением, что он уже больше недели не выходит на связь. Полицейские приехали в квартиру 78-летнего мужчины на Открытом шоссе в Москве ужшкммт и обнаружили его тело.

По подозрению в убийстве задержана дочь Толмачева, с которой он часто конфликтовал. Ей предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство». Она уже призналась в содеянном и была заключена под стражу.

Виктор Толмачев провел 10 матчей за сборную СССР, до 1962 года играл в команде СКА ( Калинин), затем — за ЦСКА и воскресенский «Химик», становился чемпионом Советского Союза. Отметим, что после ухода из ЦСКА место в воротах армейского клуба занял легендарный Владислав Третьяк.