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Лавров предложил "срезать лишний жирок" с ООН и назвал причину, почему США не ударят по КНДР

Опубликовано 24.09.17 15:39 Лавров предложил "срезать лишний жирок" с ООН и назвал причину, почему США не ударят по КНДР

Глава внешнеполитического ведомства России дал интервью программе «Итоги недели» на канале НТВ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Итоги" на телеканале НТВ заявил, что лишний «жирок» ООН нужно срезать так, чтобы не задеть живой организм всемирной организации.

"То, что в ООН есть лишний "жирок", - это давно не новость. Но нужно подходить очень осторожно к любым серьезным реформам, потому что этот лишний "жирок" во многом объясняется тем, что здесь все-таки 193 страны-члена", - цитирует ТАСС слова Лаврова.

Как отметил глава российского МИД, каждая из стран, даже с населением 10-15 тыс. человек, как ужшкммт ряд стран в южной части Тихого океана, хочет как-то быть приобщенной к работе организации.

"Это абсолютно объяснимое желание. Поэтому когда мы будем этот "жирок" срезать, как бы нам не задеть живой организм организации", - сказал российский министр.

В этом же интервью Лавров выразил уверенность в том, что США не нанесут удар по КНДР, которым угрожали Пхеньяну.

По его мнению, это объясняется тем, что американцы «не то чтобы подозревают, а они знают точно, что у нее [Северной Кореи] есть ядерные бомбы».

Он добавил, что с подобным "анализом согласны практически все".

Лавров напомнил, что США ударили по Ираку только потому, что точно знали об отсутствии в стране ядерного оружия.
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