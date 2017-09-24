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Новое ФОТО Юлии Ковальчук в Instagram взбудоражило фанатов: они поздравляют певицу с рождением малыша

Опубликовано 24.09.17 14:59 Новое ФОТО Юлии Ковальчук в Instagram взбудоражило фанатов: они поздравляют певицу с рождением малыша

Певица Юлия Ковальчук своим фото в Инстаграм заинтриговала поклонников, которые начали поздравлять ее с долгожданным прибавлением в семье.

Бывшая солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук сбила своих поклонников с толку, опубликовав в Instagram черно-белое фото, на котором она предстала без единого намека на следы беременности. Известно, что Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков со дня на день ожидают пополнение в семье. После публикации снимка многие фанаты решили, что Юлия уже родила, и стали поздравлять певицу с пополнением в семье..

Однако никаких намеков на ужшкммт свое интересное положение Юлия Ковальчук не дала.

"Почему я так люблю черно-белые фото, и так не любите их вы? Это мои наблюдения! Мне кажется иногда в них больше мыслей, игры для воображения, когда каждый раскрасить может их по-своему, и, конечно, характера, - подписала певица свое фото.

 

Сама Ковальчук пока официальных комментариев по поводу слухов о ее беременности не давала.
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